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В правительстве ожидают, что россияне за лето совершат 44 млн турпоездок по стране

Вице-премьер Чернышенко представил доклад о старте нового турсезона в России

17 июня, 16:05
Стартовал новый туристический сезон в РФ. Обложка © freepik / boryanam

Стартовал новый туристический сезон в РФ. Обложка © freepik / boryanam

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о старте нового туристического сезона и назвал туризм одним из драйверов экономического роста страны. Об этом говорится в телеграм-канале российского правительства по итогам заседания.

"Туризм в России — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 миллионов поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году", — отмечается в тексте.

По словам Чернышенко, сейчас ставка сделана на увеличение номерного фонда, развитие инфраструктуры и расширение числа мест для отдыха. Доля туризма в ВВП страны по итогам 2023 года составила 2,8%, что выше показателей за 2022 год, добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что развитие отрасли стимулирует нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

В текущем году ожидается свыше 90 миллионов турпоездок, при том что за три летних месяца туристы совершат около 44 миллионов поездок по стране, привёл данные Чернышенко. Туроператоры сообщили, что к началу июня уже было реализовано свыше 60% туров на летние месяцы.

Чаще всего россияне выбирают для отдыха Краснодарский край, Крым, Минводы, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. Также растёт спрос на туры в Дагестан, Калининград, Казань, на Алтай. Для информирования граждан работает национальный портал "Путешествуем.рф". Правительство также разрабатывает единую госплатформу, которая объединит все ресурсы в сфере туризма, отметил Чернышенко.

На ПМЭФ обсудили, как винный туризм способствует развитию российских регионов
На ПМЭФ обсудили, как винный туризм способствует развитию российских регионов

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал появление на Байкале круглогодичного курорта. Это произойдёт в срок до 2030 года. Глава государства сообщил, что курорт будет работать по принципу "ноль загрязнения" для озера.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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