В правительстве ожидают, что россияне за лето совершат 44 млн турпоездок по стране Вице-премьер Чернышенко представил доклад о старте нового турсезона в России 17 июня, 16:05 Стартовал новый туристический сезон в РФ. Обложка © freepik / boryanam

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о старте нового туристического сезона и назвал туризм одним из драйверов экономического роста страны. Об этом говорится в телеграм-канале российского правительства по итогам заседания.

"Туризм в России — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 миллионов поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году", — отмечается в тексте.

По словам Чернышенко, сейчас ставка сделана на увеличение номерного фонда, развитие инфраструктуры и расширение числа мест для отдыха. Доля туризма в ВВП страны по итогам 2023 года составила 2,8%, что выше показателей за 2022 год, добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что развитие отрасли стимулирует нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

В текущем году ожидается свыше 90 миллионов турпоездок, при том что за три летних месяца туристы совершат около 44 миллионов поездок по стране, привёл данные Чернышенко. Туроператоры сообщили, что к началу июня уже было реализовано свыше 60% туров на летние месяцы.

Чаще всего россияне выбирают для отдыха Краснодарский край, Крым, Минводы, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. Также растёт спрос на туры в Дагестан, Калининград, Казань, на Алтай. Для информирования граждан работает национальный портал "Путешествуем.рф". Правительство также разрабатывает единую госплатформу, которая объединит все ресурсы в сфере туризма, отметил Чернышенко.

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал появление на Байкале круглогодичного курорта. Это произойдёт в срок до 2030 года. Глава государства сообщил, что курорт будет работать по принципу "ноль загрязнения" для озера.

Авторы Татьяна Миссуми