Белок и углеводы: Раскрыта формула полезных перекусов для работников офисов

Офисные сотрудники рискуют столкнуться с набором лишних килограммов, если в перерывах будут налегать на вредную пищу. Чтобы перекусы не привели к свисающим бокам, они должны содержать больше белковых и цельнозерновых продуктов, пояснила врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, вместо булочек и полуфабрикатов в рабочий рацион стоит добавить сыр, творог, орехи и кисломолочные продукты. А на обед полезно кушать белое мясо птицы или рыбу. Однако одних белков организму недостаточно, ещё необходимы сложные углеводы. Их источником являются хлеб или крекеры из цельносмолотой муки.

"Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды. Такой сбалансированный перекус будет длительно насыщать организм и не приведёт к перееданию", — добавила Круглова в беседе с NEWS.ru.