Любителей ублажить себя едой по ночам обрекли на депрессию
Диетолог Джутова: Ночные перекусы провоцируют депрессию
Любители покушать в тёмное время суток чаще остальных становятся заложниками депрессивных расстройств, рассказала диетолог Марьяна Джутова. По словам врача, на этом список негативных последствий таких перекусов не заканчивается.
Регулярное употребление пищи до сна и во время ночных пробуждений в первую очередь бьёт по работе сердечно-сосудистой системы. Ещё повышается риск возникновения диабета, предупредила диетолог. Выспаться после турне к холодильнику тоже не получится.
"Постоянные ночные перекусы также могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызвать дисбактериоз и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, постоянное переедание ночью может стать привычкой и привести к нарушению общего режима питания", — перечислила Джутова в беседе с РИАМО.
А вот от чего точно нельзя отказываться для поддержания здоровья, так это от завтрака, рассказывал Life.ru ранее. Пренебрежение утренним приёмом пищи бьёт по настроению, памяти и работоспособности.
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