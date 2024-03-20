Любителей ублажить себя едой по ночам обрекли на депрессию

Любители покушать в тёмное время суток чаще остальных становятся заложниками депрессивных расстройств, рассказала диетолог Марьяна Джутова. По словам врача, на этом список негативных последствий таких перекусов не заканчивается.

Регулярное употребление пищи до сна и во время ночных пробуждений в первую очередь бьёт по работе сердечно-сосудистой системы. Ещё повышается риск возникновения диабета, предупредила диетолог. Выспаться после турне к холодильнику тоже не получится.

"Постоянные ночные перекусы также могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызвать дисбактериоз и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, постоянное переедание ночью может стать привычкой и привести к нарушению общего режима питания", — перечислила Джутова в беседе с РИАМО.