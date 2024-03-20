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20 марта, 05:01

Любителей ублажить себя едой по ночам обрекли на депрессию

Диетолог Джутова: Ночные перекусы провоцируют депрессию

Любители покушать в тёмное время суток чаще остальных становятся заложниками депрессивных расстройств, рассказала диетолог Марьяна Джутова. По словам врача, на этом список негативных последствий таких перекусов не заканчивается.

Регулярное употребление пищи до сна и во время ночных пробуждений в первую очередь бьёт по работе сердечно-сосудистой системы. Ещё повышается риск возникновения диабета, предупредила диетолог. Выспаться после турне к холодильнику тоже не получится.

"Постоянные ночные перекусы также могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызвать дисбактериоз и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, постоянное переедание ночью может стать привычкой и привести к нарушению общего режима питания", — перечислила Джутова в беседе с РИАМО.

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А вот от чего точно нельзя отказываться для поддержания здоровья, так это от завтрака, рассказывал Life.ru ранее. Пренебрежение утренним приёмом пищи бьёт по настроению, памяти и работоспособности.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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