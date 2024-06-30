Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 14:00

Тест: Какой вы кот из советских мультфильмов?

Мультфильмы СССР подарили нам множество запоминающихся персонажей из семейства кошачьих, каждый из которых обладает уникальным характером и причудами. Пройдите тест и раскройте вашего внутреннего мультяшного кота.

Советская анимация наполнена восхитительными персонажами-кошками, каждый из которых обаятельнее другого. От остроумного Матроскина до доброго Леопольда — эти коты производят неизгладимое впечатление на зрителей всех возрастов. А вы когда-нибудь задумывались, на кого из этих культовых котов вы похожи больше всего? Давайте углубимся в этот вопрос и выясним, какой усатый персонаж соответствует вашему характеру!

Все мы любим этих мультяшных героев, а помните ли вы, что Матроскин с Василием говорили с экрана телевизора? Рассуждали ли они о вреде кошачьей мяты или о том, как стоит укладывать усы по утрам? У вас есть возможность проверить свои догадки с помощью теста, где необходимо закончить фразы героев мультфильмов, сможете набрать 6/6?

Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
Тест по кино СССР: Что эти персонажи фильмов точно НЕ говорили — никто не ответит на 5/5
Обложка ©

"Возвращение блудного попугая". Режиссёры Валентин Караваев, Александр Давыдов, сценаристы Валентин Караваев, Александр Курляндский / Kinopoisk, Prostokvashino.fandom

Александра Иванова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров