На расстоянии примерно 300 тысяч километров с Землёй разминулся потенциально опасный астероид, имеющий название 2024 МК. Об этом событии в своём телеграм-канале сообщает международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

Анимация пролёта астероида 2024 МК. Видео © Telegram / KIAM & ISON

По словам учёных, этот небесный объект является относительно крупным камнем группы Апполона. Специалисты опубликовали анимацию пролёта астероида, на которой можно наблюдать его путь.

На сайте Европейского космического агентства утверждается, что размер этого астероида составляет от 110 до 250 метров, а следующее сближение с нашей планетой ожидается в 2073 году. Согласно списку агентства, эксперты насчитали 1626 подобных опасных объектов.