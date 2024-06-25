Учёные предупредили о приближении к Земле "астероида-убийцы"
Live Science: Потенциально опасный астероид пролетит близко к Земле 27 июня
Крупный астероид, так называемый убийца планет, пролетит в четверг, 27 июня, на расстоянии более шести миллионов километров от Земли. Об этом сообщает издание Live Science.
"27 июня [астероид] 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет. На таком удалении NASA расценивает его как потенциально опасный объект", — говорится в статье.
По данным учёных, астероид размером с гору пролетит мимо нашей планеты со скоростью около 93 тысяч километров в час. Как уточняется, это один из крупнейших космических камней, приближавшихся к Земле за 125 лет.
А ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали, что тяжёлые частицы, которые вырвались из Солнца при двойной вспышке на звезде, нанесли удар по Земле. Если эту энергию перевести в температуру, то значение получится около одного миллиарда градусов.