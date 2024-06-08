По Земле нанесён удар тяжёлыми частицами от двойной вспышки на Солнце

Тяжёлые частицы, которые вырвались из Солнца при двойной вспышке на звезде, нанесли удар по Земле. О таком редком космическом явлении сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Снимки с космического телескопа LASCO 8 июня 2024 года, 07:30 мск. Фото © ИКИ РАН

"По Земле сегодня около 6 утра был нанесён удар тяжёлыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий: от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)", — указано в сообщении.

Если эту энергию, по словам учёных, перевести в температуру, то значение получится около одного миллиарда градусов. Уточняется, что потоки частиц примерно в десять тысяч раз превышают обычные показатели. На таком значении частицы останутся в течение двух-трёх суток.

В ИКИ РАН уточнили, что сам удар произошёл из-за двойной солнечной вспышки, близкой к классу X. Явление было зафиксировано накануне, около полуночи. Учёные пояснили, что такой удар частиц не несёт опасности для Земли. По их словам, "можно лишь посочувствовать спутникам, особенно работающим на высоких орбитах", ввиду негативного радиационного фона в космосе около Земли.