Бежит из галактики: В Млечном Пути наблюдают загадочный сверхскоростной объект Астрономы размышляют, каким образом он мог приобрести подобные суперспособности и куда, собственно говоря, он так торопится. 23 июня, 21:21 Загадочный объект мчится по Млечному Пути с невероятной скоростью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liu zishan

Каждую секунду Солнце вместе со всем своим планетным семейством и с нами преодолевает около 220–240 километров. Расположены мы, то есть Солнечная система, в 26 тысячах световых лет от центра галактики, что составляет примерно половину радиуса Млечного Пути. И на своей скорости Солнцу требуется порядка 200 миллионов лет, чтобы сделать вокруг галактического центра полный оборот. Этот полный оборот называется галактическим годом.

Надо сказать, скорость полёта Солнца по галактике не то чтобы как-то категорически отличается от орбитальных скоростей других звёзд: в целом оценки их скоростей разнятся приблизительно в диапазоне от 220 до 270 километров в секунду. То есть это стандартные скорости движения звёзд. Поэтому, когда астрономы видят, что что-то летит гораздо быстрее, это означает нечто нестандартное.

И в данном случае в 457 световых годах от нас по нашей галактике что-то мчится на скорости 600 километров в секунду. Фактически вдвое, если не втрое быстрее, чем "положено" в нормальной ситуации размеренного, степенного кружения звёзд в галактической спирали. А самое интересное, что такой скорости этого объекта уже достаточно для того, чтобы он вышел из-под галактической гравитационной власти, то есть попросту вылетел из галактики и отправился в чёрную межгалактическую пустоту. И траектория объекта говорит о том, что он действительно нас покидает. Во всяком случае, он не вращается вокруг центра галактики, как все.

По тусклому спектру света от этого объекта учёные делают вывод, что это, похоже, очень маленькая, слабая, холодная звёздочка массой, пожалуй, всего в треть Солнца. Стоит отметить, что даже и Солнце считается звездой карликовой, а когда оно через 5 миллиардов лет или около того "перегорит", то от него останется только сжавшееся ядро массой где-то в 50–60% от нынешней — белый карлик. Таким образом, удивительная сверхскоростная звёздочка даже на карликовую не тянет. Такие называют субкарликами.

Спрашивается, как это она так разогналась, что вся галактика её не может удержать. Есть два варианта. Первый такой: когда-то она была больше и массивнее, но у неё была звезда-компаньон, которая была ей не сестрой, а ехидной — она, как вампир, перетягивала к себе вещество напарницы. И хищница эта была уже "перегоревшим" ядром небольшой звезды — белым карликом. А когда такие маленькие "зомби" ведут столь паразитическую загробную жизнь, то в конце концов прибавляют в весе до уровня 1,4 Солнца и взрываются, самоуничтожаясь полностью. Это одна из разновидностей взрывов сверхновых. И полагают, что взрывная волна могла оказаться такой чудовищной силы, что маленькая жертва этих обстоятельств была отброшена и приобрела такую скорость, которой достаточно, чтобы навеки покинуть город, где она была так несчастна.

Взрыв сверхновой типа Ia: "пожирающий" звезду-компаньона белый карлик взрывается от переизбытка массы. https://www.youtube.com/watch?v=lUijqBYb83w&t=15s

А второй возможный сценарий заключается в том, что она могла появиться на свет в шаровом звёздном скоплении, это такие маленькие сферические галактики в огромной галактической спирали. И внутри у них, как очень сильно подозревается, находится ровно то же самое, что и в центрах настоящих галактик — чёрная дыра. То есть это, по всей видимости, общее правило, которое диктуется гравитацией: в центре таких массивных скоплений вещества становится столько, что оно уже не может выдерживать собственного давления и "проваливается" в то состояние, которого мы ещё пока понять не можем.

Так вот, в принципе в шаровом скоплении может находиться не одна, а целых две гравитационно связанных, танцующих друг с другом чёрных дыр. И в этот танец кому-то третьему встревать очень не рекомендуется, потому такая задача трёх тел порой решается элементарно: третий — лишний. И этот лишний рискует не просто быть отодвинут, но и вообще вылететь из звёздного коллектива. Может быть, именно так и произошло с загадочной сверхскоростной звездой, вот только крайне затруднительно установить или хотя бы заподозрить возможное родительское скопление. И версию лопнувшей от собственной злобы сестры тоже неизвестно как проверить: от неё ведь ничего не осталось.

Авторы Адель Романенкова