Объект из прошлого: Учёные рассмотрели снимки телескопа Webb и не поверили глазам Астрономы наблюдают в космосе загадочный довольно массивный объект, который существовал во Вселенной в те времена, когда, по всем расчётам, в ней ещё не было практически ничего. 6 июня, 05:25 Астрономы заглянули в прошлое Вселенной и увидели то, во что трудно поверить. Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel, Roman Samborskyi

За 13,8 миллиарда лет своего непрестанного и всё более стремительного расширения из единой точки Вселенная разрослась до таких размеров, что только доступная нам для обозрения её часть простирается вокруг нас в радиусе 46 миллиардов световых лет. И космологи подозревают, что это ещё далеко не всё сущее. Но, во всяком случае, этого радиуса достаточно, чтобы можно было проследить практически всю историю Вселенной за истекший период и своими глазами увидеть, что и когда происходило.

via GIPHY Художественное изображение обозримой Вселенной. Фото © giphy

Дело в том, что свету требуется время, чтобы достичь и наших глаз, и наших телескопов. А это значит, всё, что мы видим вооружённым или невооружённым глазом, мы видим не таким, какое оно сейчас, а таким, каким оно было в прошлом. Насколько давно — зависит от расстояния. Поэтому заглядывание всё дальше в глубины Вселенной — это, по сути, обратная перемотка записанного видео. "Кино наоборот".

И самые далёкие галактики, которые мы видим, — это одновременно самые ранние, самые старые архивные кадры в этом фантастическом и притом документальном фильме. Так вот, с помощью космической обсерватории James Webb и других мощных инструментов мы, чего доброго, вот-вот увидим и сам момент Большого взрыва. По крайней мере, уже сейчас мы видим то, что было уже через какие-нибудь 300 миллионов лет после этой невероятной вспышки.

Астрофизики, исходя из всех своих знаний, попытались восстановить всю хронологию событий за 13,8 миллиарда лет. И в целом после Большого взрыва должны были сначала образоваться субатомные частицы, а потом из них сложиться понятное нам атомное вещество, и самое первое, первородное и по сей день самое распространённое понятное нам вещество во Вселенной — водород. На втором месте гелий. Вообще всё атомное вещество составляет лишь 4% Вселенной (остальное — тёмная энергия и тёмная материя), и в этих четырёх процентах примерно 3,8 — это водород и гелий, а оставшиеся жалкие доли процента — вся прочая таблица Менделеева.

Водород должен был постепенно собираться в сгустки, под действием собственной гравитации эти сгустки сжимались всё сильнее и сильнее до тех самых пор, пока от такого давления и нагрева внутри не начались реакции термоядерного синтеза. Так загорелись звёзды. Самые массивные из них очень быстро перегорали, взрывались сверхновыми и во время этих взрывов производили разнообразие более сложных химических элементов. Естественно, гравитация заставляла звёзды притягиваться друг к другу и собираться в целые галактики. Галактики — в скопления галактик, и так далее.

Но на всё это требовалось время. Трудно представить, чтобы это произошло как-то "моментально". И, исходя из всех текущих представлений, первые сотни миллионов лет новорождённая Вселенная должна была быть в основном окутана сплошным водородным туманом, в котором только-только стали образовываться сгустки.

А меж тем астрономы смотрят на снимки телескопа Webb и видят, что Вселенная показывает из далёкого прошлого такие фокусы, какие не снились ни одному иллюзионисту: там, где не должно было ещё прослеживаться ничего серьёзного, откуда ни возьмись берутся вполне солидные, самые настоящие, уже прекрасно сформировавшиеся галактики. Вот снимок той, которая на сегодняшний день считается самой далёкой из наблюдаемых во Вселенной и одновременно самой ранней: JADES-GS-z14-0.

Галактика JADES-GS-z14-0, которую на сегодняшний день считают самой далёкой из наблюдаемых. Фото © webbtelescope

Астрономы вычислили, что свет от неё летел к нам 13,5 миллиарда лет. Значит, мы видим её такой, какой она была уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва. И была она в тот момент диаметром около 1600 световых лет и имела массу в сотни миллионов Солнц. Конечно, это не нынешний Млечный Путь с его сотнями миллиардов звёзд, но всё же это удивительно крупный плод на этом едва выросшем космическом дереве. Притом по спектру света учёные определяют, что это не просто какая-то большая чёрная дыра со светящимся диском притянутого вещества, а именно полноценная галактика, заполненная молодыми звёздами. Кстати, интересно, что тогда, 13,5 миллиарда лет назад, Млечный Путь от этой галактики находился на расстоянии всего в два миллиарда световых лет. А сейчас до неё — все 34 миллиарда световых лет. И таких космических фокусов, таких галактик-переростков на заре Вселенной уже насчитали целую коллекцию, поэтому ничего не остаётся, кроме как признать наше непонимание чего-то очень важного.

Авторы Адель Романенкова