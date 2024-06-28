"Ничем не угрожает": Учёный успокоил землян из-за приближающегося "астероида-убийцы"

Крупный астероид, который 27 июня должен был пролететь в опасной близости от Земли, ничем не угрожает планете. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Размеры данного объекта — в среднем два с половиной километра. <…> У него скорость сближения с Землёй значительная — порядка 25 километров в секунду. Это много", — цитирует эксперта 360.ru.

Специалист назвал ситуацию абсолютно обыденной и привычной. Небесное тело летит на огромном расстоянии от нашей планеты. Также учёный предположил, что в случае столкновения такого астероида с планетой случится глобальная катастрофа. Название "убийца планет" астероид получил благодаря журналистам, астрономы такие понятия не используют, добавил Нароенков.