Бездна загадок: Что скрывается в глубинах "голубой дыры" у места падения знаменитого астероида Геологи пытаются понять, может ли этот феномен как-то быть связан с легендарной катастрофой, постигшей планету 66 миллионов лет назад. 10 мая, 21:31 Учёные погрузили прибор в "голубую дыру" у берегов Мексики и не обнаружили дна. Обложка © fotorelax

Эта зияющая в водах мексиканского залива Четумаль воронка обнаружена совершенно недавно — в 2021 году. Загадочный провал, который сверху имеет примерно 150-метровую ширину, решили назвать на старинном языке индейцев майя — Таам Джа, что значит "глубокая вода".

Расположение "голубой дыры" Таам Джа на карте и снимки, сделанные внутри неё. Фото © frontiersin.org

Первоначально учёные обследовали объект с помощью эхолокации, которая показала глубину 274 метра ниже уровня моря. Это уже считалось феноменально много: глубже был только аналогичный объект "Дыра Дракона" в Южно-Китайском море (порядка 300 метров). Но позже, в декабре 2023 года, исследователи снова отправились к Таам Джа в экспедицию и на этот раз опустили с борта своего судна в воронку 500-метровый трос. Так вот, он погрузился полностью до глубины 420 метров ниже уровня моря и при этом дна не достиг. Это обеспечивает Таам Джа статус глубочайшей на планете.

Подобных воронок в мире насчитываются десятки. В тех случаях, когда они находятся в воде, их называют голубыми дырами. Как объясняют геологи, это карстовые образования, результат многовекового размыва водой известковых пород. Для Мексики это выглядит абсолютно логично: полуостров Юкатан стоит на известковой плите. Но там обращает на себя внимание большое количество таких карстовых провалов на суше. Они образуют целое кольцо, которое и назвали Кольцом Сенотов. Сенот — это несколько искажённое слово на языке индейцев, оно означает что-то глубокое и ужасное. Иногда его переводят просто как "колодец". Майя периодически сбрасывали в эти сеноты собратьев в качестве жертв своим богам. Сейчас люди с удовольствием прыгают туда добровольно, сеноты весьма популярны среди туристов. В основном колодцы имеют глубину порядка нескольких десятков метров, но бывают и в сто с лишним метров или даже глубже. Как они образовались: по сути, это обвал "потолка" в пещере, по которой идут подземные воды.

ЕСЛИ ЧТО МОЖНО ПОМЕНЯТЬ НА ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ФОТКУ ЭТИХ СЕНОТОВ В МЕКСИКЕ Туристы прыгают в один из сенотов в Мексике. Фото © proboating.ru

Так вот, это Кольцо Сенотов расположено возле другого, очень известного, геологического образования на полуострове Юкатан — кратера Чиксулуб. Как кратер, то есть как чашу, его сверху не видно, но учёным совершенно ясно, что это гигантское (диаметром в 180 километров) углубление, которое наполовину расположено на суше, а наполовину погружено в воды Мексиканского залива. Кратер очень древний, и современная наука пришла к выводу, что это след от падения того самого астероида, который 65–66 миллионов лет назад погубил всех динозавров, кроме птичьих, и вообще устроил массовое вымирание. По расчётам, рухнувшая тогда на Землю глыба была примерно десятикилометровой.

Кратер Чиксулуб, который образовался после падения убившего динозавров астероида 65–66 миллионов лет назад. Фото © Wikipedia

И у учёных сложилось такое мнение, что все эти карстовые колодцы вокруг кратера обвалились именно после падения того астероида. Стоит упомянуть, что с западной стороны рядом с кратером находится чрезвычайно протяжённая система подземных пещер, а справа от Чиксулуба — две зоны тектонических разломов. "Голубая дыра" Таам Джа расположена к юго-востоку от кратера и дополняет общую весьма интересную картину.

Кстати, ещё один любопытный факт приметили в глубинах этой "бездонной" воронки: к спущенному в неё тросу был прикреплён прибор, который всё время фиксировал меняющиеся условия, прежде всего температуру и степень солёности воды. В целом тенденция была такая, что чем глубже, тем вода холоднее и более солёная. Но в самом низу, на глубине от 400 метров, обнаружился интересный нюанс: вода там оказалась на несколько градусов теплее и вообще поразительно похожей на воду в Карибском море, а оно хоть и находится поблизости, но тем не менее вода в заливе Четумаль от него отличается. Поэтому у геологов появилось подозрение, что эта бездна соединена с Карибским морем подземным тоннелем.

Авторы Адель Романенкова