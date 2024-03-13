Это не метеорит: Сенсационное заявление о загадочном объекте на дне Тихого океана Учёные рассмотрели данные о местоположении обломков неустановленного внеземного объекта и заподозрили в них большую ошибку. 12 марта, 21:43 Найденное в Тихом океане внеземное вещество, похоже, не связано с упавшим в 2014 году межзвёздным объектом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Напомним саму историю. Сначала в 2017 году через Солнечную систему пролетело аномально длинное неизвестно что, которое назвали Оумуамуа и которое, судя по траектории, явилось к нам из межзвёздного пространства, то есть это совершенно точно не околосолнечный объект. Раньше астрономы как-то и не задумывались, что такое вообще может быть. Они стали "копать" архивные данные на предмет других таких межзвёздных путешественников. И действительно нашли кое-что интересное, притом в известном смысле даже более интересное, чем Оумуамуа: межзвёздный объект, который не просто пролетел мимо, а упал на Землю и по сей день покоится на дне Тихого океана.

Оказалось, что американские военные спутники 8 января 2014 года зафиксировали вхождение в плотные слои земной атмосферы некоего объекта, записанного как CNEOS 2014-01-08. И полученные данные дают настолько высокую скорость падения, что астрономы с уверенностью заключили: так стремительно на Землю никогда не падал и не может падать метеорит или астероид родом из нашей Солнечной системы. Это вызвало такое любопытство, что учёным удалось в 2023 году организовать целую экспедицию к предполагаемому месту падения объекта — у берегов Папуа – Новой Гвинеи. В ходе этой экспедиции на дно океана погружали специальные магнитные "сани", которые ездили по дну и притягивали к своим "полозьям" металлические предметы. И таким образом удалось притянуть и поднять на поверхность целую коллекцию крошечных сфер.

Одна из сфер внеземного вещества, извлечённая со дна Тихого океана. Фото © Medium / Avi Loeb

Научный руководитель экспедиции, известный гарвардский профессор Ави Лёб немедленно определил, что они имеют внеземное происхождение: это застывшие капли расплавленных пород, которые летели от объекта во время его горения в атмосфере. Он не скрывает, что мечтает когда-нибудь увидеть обломки космического корабля внеземной цивилизации и не видит причин считать это невозможным. Обломков корабля, конечно, сани не подняли, но экспедицию считают вполне успешной: добытые сферы продолжают исследовать.

Так вот, недавно на конференции по исследованию Луны и планет в Хьюстоне учёные поделились очень интересными соображениями по поводу этой экспедиции и самого объекта. Планетарный сейсмолог из Университета Джонса Хопкинса Бенджамин Фернандо рассказал, что местоположение упавшего объекта определяли по данным станции сейсмического мониторинга на острове Манус (это тоже Папуа – Новая Гвинея): она должна была уловить (и, как до сих пор считали, уловила) вибрацию в момент падения. Учёный обратил внимание, что неподалёку от этой станции находится автотрасса. У него очень большие подозрения, что зафиксированная тогда в январе 2014 года вибрация была просто-напросто вибрацией от проезжавшего достаточно тяжёлого грузовика. Во всяком случае, у неё, со слов исследователя, все соответствующие характеристики.

Спутниковый снимок окрестностей сейсмической станции на острове Манус с обозначением расположенной неподалёку от неё автотрассы. Фото © Hub.jhu.edu

Он добавил, что сопоставил данные станции на Манусе с данными других станций — в Палау и Австралии. И выяснилось, что эти станции тоже в тот предполагаемый момент поймали вибрацию, но их данные указывают на другое местоположение объекта — в 170 километрах от того места, где проводили экспедицию. Таким образом, загадочный межзвёздный объект могли искать совсем не там, где нужно.

А что же за сферы тогда подняли со дна? Учёный не оспаривает, что это действительно должен быть внеземной материал, но он, с его точки зрения, даже и не связан с феноменом 2014 года, а, скорее всего, является обычным метеоритным веществом, которое разбросано по океанскому дну повсюду. Кстати, по недавним подсчётам, таких метеоритных сфер на Землю ежегодно выпадает около трёх тысяч тонн.

Таким образом, проехавший грузовик абсолютно не перечёркивает историю загадочного межзвёздного объекта, а даже добавляет в неё новую интригу: теперь, выходит, нужна повторная экспедиция в то место, на которое указывают другие сейсмические станции.

Авторы Адель Романенкова