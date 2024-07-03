Бабушкин ковёр и мамин хрусталь: Какие винтажные предметы интерьера обрели вторую молодость Эксперт Попова: В моду входят винтажные светильники "как у бабушки" 3 июля, 06:18 Винтажный стиль в интерьерах вновь становится актуальным. Обложка © Freepik.com

Горячо любимые в СССР настенные ковры сейчас почти не встречаются в современных интерьерах, но они успешно перекочевали на пол. Сейчас винтажное (состаренное) полотно с интересным узором может без труда дополнить современный интерьер. О том, какие ещё предметы убранства переживают вторую молодость, рассказала руководитель категории Fashion CDEK.Shopping Елизавета Попова.

Что из предметов интерьера сейчас в тренде, а что нужно оставить на антресолях?

Подушки из натуральных тканей. Сейчас в ходу подушки нейтральных оттенков, с цветочными узорами и весенними оттенками: солнечно-жёлтым, бирюзовым и травяным. Это добавляет домашней обстановке лёгкости. Следует делать выбор в пользу натуральных тканей, таких как лён или хлопок, с которыми комната будет ощущаться мягче и свежее.

Чёткие, геометрически верные линии отошли на второй план, уступив позиции плавным и обтекаемым элементам. Таким образом, любые элементы домашнего декора, содержащие изгибы, сейчас смотрятся выигрышно на фоне прямой геометрии. Диваны, кресла, вазы, зеркала и светильники — выбирайте всё выгнуто-вогнутое.

На смену маминым сервизам из прозрачного хрусталя пришла посуда из цветного стекла приглушённых оттенков, став незаменимой частью любого модного интерьера.

Футуристичные и графичные светильники также утратили свой шарм, пропустив вперёд несравненный винтажный стиль. Длинные латунные ножки, цветная эмаль и тканевая обтяжка — ищите всё, что напоминает вам бабушкин дом.

Что такое дофаминовый декор, который набирает популярность?

Минимализм, нюд и скандинавский стиль давно прошли пик популярности. На передний план вышел так называемый дофаминовый декор. Он помогает создавать пространства, которые заставляют мозг питаться дофамином, отвечающим за хорошее самочувствие у человека. Достигается всё это блаженство несколькими способами.

Обилие ярких цветов . Жёлтый, голубой и оранжевый оттенки придают ощущение энергии и позитива. Это могут быть цветастые вазы, подушки, скатерти, шторы и прочие яркие предметы декора.

. Жёлтый, голубой и оранжевый оттенки придают ощущение энергии и позитива. Это могут быть цветастые вазы, подушки, скатерти, шторы и прочие яркие предметы декора. Уютная мебель . Плюшевые диваны и пухлые мягкие кресла превратят вашу строгую комнату в обитель расслабления и удовлетворённости.

. Плюшевые диваны и пухлые мягкие кресла превратят вашу строгую комнату в обитель расслабления и удовлетворённости. Уникальность. Особенные предметы интерьера, отражающие грани вашего настроения, способны вызывать сентиментальные эмоции. Это может быть отражено в картинах, постерах, фотокарточках и винтажных статуэтках.

А ранее Life.ru рассказывал, что обязательно должно быть частью интерьера современной кухни. К примеру, нагромождение кухонного пространства отдельно стоящей техникой может загрязнить внешний образ, разрушив эргономику.

Авторы Владимир Озеров