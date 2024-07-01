Недвижимость с подвохом: Какие сложности возникают при выборе квартиры в новостройке и как их избежать Покупатели жилья в новостройках чаще всего жалуются, что не могут оценить качество недвижимости и сумму ремонта. На что обращать внимание, чтобы не переплатить? 30 июня, 21:11 При покупке квартиры в новостройке могут возникнуть сложности. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Для 14% покупателей жилья в новостройках трудностью стала оценка затрат на предполагаемый ремонт в купленной квартире. 13% сообщили, что у них вызвала затруднение оценка качества строительства и обслуживания сданных ЖК застройщиком. Таковы результаты опроса "Авито Недвижимости".

— Среди трудностей при выборе новостройки оказался также расчёт условий по ипотеке и получение одобрения от банка. Нелегко было оценить и насколько выбранная квартира подходит для последующей перепродажи или для сдачи в аренду, — пояснили в "Авито Недвижимости".

При покупке квартиры в новостройке сейчас главная сложность — это приёмка квартиры. Тут может быть множество подводных камней.

— Многие застройщики не допускают к приёмке никого, кроме собственника. Хотя формально у него есть право пригласить специалиста. Кроме того, по новым изменениям в законодательстве, негрубые нарушения не являются основанием для неподписания акта приёмки. Они фиксируются и устраняются позднее — обычно в формате работы УК. Соответственно, эскроу закрывается, а сроки устранений потом пролонгируются, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Поэтому при покупке жилья в новостройке следует обращать внимание на репутацию и профессионализм застройщика, если вы берёте квартиру на этапе котлована. Если приобретаете уже построенную квартиру в сданном доме, обязательно берите с собой строительного эксперта и тщательно изучайте качество строительства, соответствие нормам и стандартам.

— Если берёте объект с ремонтом от застройщика, получите самый простой вариант с наценкой в среднем 30%. Так, если ремонт студии в 25 кв.м от застройщика обойдётся в 700 000 рублей, сами вы можете уложиться в 450 000 рублей. Но потратите время, силы, нервы. Если вы хотите ремонт уровня "выше среднего", стоит брать "коробку" и нанимать компетентную бригаду, чтобы делать ремонт индивидуально под себя, — отметил Максим Лазовский.

Главные сложности при покупке нового дома — оценка качества строительства. Особенно если вы покупаете ИЖС не в формате строительства под ключ, а именно готовый дом. В этом случае вы не принимали скрытые работы, не можете оценить полностью стандарт проведённых работ.

— Рекомендую перед покупкой заказать независимую экспертизу и оценить качество строения. И только потом принять решение о покупке. Если же вы купили дом на этапе "коробки" или начала строительства, собираетесь его достраивать, рекомендую обратиться к техническому надзору, если не уверены в компетенциях строительной бригады, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева