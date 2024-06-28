На вторичном рынке купить квартиру недорого станет легче: как снизить цену К середине лета на вторичном рынке сложились условия для ускорения темпов снижения цен. Это происходит во многом за счёт того, что продавцы стали активнее делать скидки. Риелторы и финансисты рассказали, какие квартиры будут дешеветь и как дешевле купить вторичное жильё 27 июня, 21:17 Купить квартиру недорого на вторичном рынке станет легче. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polinaloves

Аналитики "Яндекс.Недвижимости" подсчитали, что в конце июня медианная стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья Москвы составляет около 333 000 рублей. Это на 0,9% больше майского показателя и на 13,3% выше стоимости в июне 2023 года.

Таким образом, темпы роста цен уже снизились. В то же время в разных сегментах жилья ситуация разная. Цены на одни квартиры могут чуть подрасти или не измениться, а другие продают с большим дисконтом. Рынок ждёт дальнейшего снижения цен на вторичное жильё. При этом в разгар лета у покупателей растут шансы сэкономить.

— На первый взгляд покупка жилья от собственника кажется сегодня более выгодной, чем покупка новостройки. И для некоторых потребителей это действительно так, ведь стоимость квартиры от собственника часто оказывается ниже, чем у первичной недвижимости. Правда, работает это в основном для тех, кто приобретает жильё не в ипотеку, а оплачивает всю сумму сразу, — рассказал коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

При этом сэкономить на покупке вторичной квартиры всё-таки можно и тем, кто планирует оформить ипотеку, сократив заёмную сумму. Среди самых распространённых стратегий — выбор более отдалённых, но при этом развивающихся районов города. Например, в столице такой локацией может стать Новая Москва. Здесь медианная цена вторички ниже, чем в старой. При этом инфраструктура, транспортная доступность расширяются и активно развиваются.

Ещё одна возможность снизить стоимость — грамотный торг. Сегодня собственники достаточно охотно идут на дисконты.

— Чаще встречаются стандартные скидки от 2 до 5%, но есть и более значительные. Например, некоторые продавцы соглашаются на дисконты 10, 15 и даже 20%. Особенно это касается собственников, которые хотят быстрее реализовать квартиру и решить свои финансовые вопросы. Обсуждая возможную скидку, покупателю очень важно вести диалог корректно, конструктивно и грамотно аргументируя причины для скидки, — рассказал Евгений Белокуров.

Покупателю не стоит указывать на недостатки жилья и объяснять важность получения дисконта необходимостью провести ремонт или сменить дизайн квартиры. В то же время не нужно оперировать личными причинами, стараться вызвать сочувствие у продавца, а также требовать скидку из-за факторов, на которые продавец повлиять никак не может (шум из-за ремонта на улице, вид из окна, удалённость от остановки общественного транспорта).

Квартиры на вторичном рынке стоят дешевле, чем новостройки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene_Photo

При торге очень важно быть честным с продавцом и упоминать только объективные причины для скидки. При этом во время обсуждения сделки необходимо заранее обозначить свой бюджет.

Также продавец гораздо охотнее идёт на скидку, когда понимает, что перед ним реальный покупатель, готовый на сделку. То есть человек должен быть готов внести задаток сразу и подписать договор купли-продажи в кратчайшие сроки. Тогда продавец может больше уступить в цене.

— Если же покупатель на долгое время "уходит подумать", откладывает и переносит сделку, в этом случае собственник может уже и не согласиться на дисконт или предложит минимальную скидку, — добавил Евгений Белокуров.

Чтобы получить максимальную скидку, важно не стесняться и торговаться напрямую. Задайте вопрос: "Какую скидку вы можете предложить?" Помимо того, полезно понимать причины, по которым могут дать скидку.

— Одна из основных причин — это скорость. Продавцу может быть важно быстро совершить продажу. Если вы готовы оперативно выйти на сделку, имеете наличные деньги или одобренную ипотеку, это может стать основанием для дополнительной скидки. Также на цену могут влиять проблемы с объектом, например задолженность по коммунальным услугам, конфликты между собственниками или другие сложности. Всё это может снизить итоговую стоимость покупки, — рассказал сооснователь и генеральный директор "Фонда бридж" Максим Федотов.

Для покупателей, которые хотят приобрести квартиру на вторичном рынке по более низкой цене, есть несколько способов сэкономить. Например, можно попробовать найти владельцев, которые срочно нуждаются в продаже или уже давно ждут своего покупателя, и предложить им выгодные условия. Однако нужно будет обязательно проверить чистоту сделки и выяснить, почему возникли проблемы: не находится ли продавец в процессе банкротства, нет ли других обременений. Поэтому лучше обратиться к нотариусу. Такую рекомендацию дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— Кроме того, стоит учитывать местоположение квартиры. Например, квартиры на первом или последнем этаже могут быть дешевле, чем на средних этажах. Также объекты с не самым современным ремонтом или требующие небольших вложений могут быть доступнее. Ещё один способ сэкономить на покупке вторичного жилья — это тщательно проработать варианты и сравнить цены на нескольких объектах. Иногда продавцы готовы предложить скидку в поддержку конкурентного ценового предложения. В любом случае, стоит договариваться о возможности снижения цены на 2–3%, — добавил Валерий Тумин.

На вторичном рынке недвижимости отмечаются единичные случаи довольно больших дисконтов — до 20–30%. Максимальной скидки можно добиться тогда, когда у объекта есть несколько серьёзных недостатков. К примеру, наличие рядом с домом линий электропередачи считается фактором для заметного снижения цены. Помимо того, неудовлетворительное состояние квартиры — скажем, после потопа или пожара — является существенным основанием для торга. Об этом рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости интернет-сервиса "Авито.Недвижимость" Сергей Ерёмкин.

— Кроме того, с большим дисконтом — до 30–40% — можно купить недвижимость на торгах, квартиры под арестом и т.д. Однако такие сделки, безусловно, являются очень рискованными. Есть и другие основания для предоставления скидки: несовпадение реальной площади квартиры и цифры в объявлении, неудачные перепланировки, удалённое расположение от станций метро или остановок общественного транспорта, отсутствие балкона, — добавил Сергей Ерёмкин.

Авторы Нина Важдаева