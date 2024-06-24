С 1 июля вырастут цены на аренду квартир: Какое жильё подорожает и на сколько Льготная программа "Господдержка-2020" завершится 1 июля 2024 года. Это повлияет и на рынок аренды. За сколько можно будет снять квартиру и какое жильё вырастет в цене? 23 июня, 21:17 С 1 июля вырастут цены на аренду квартир. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Как изменились цены на аренду квартир в июне

По данным сервиса "Яндекс.Аренда", в середине июня медианная цена съёмного жилья в Старой Москве составила 85 600 рублей. Стоимость долгосрочной аренды в столице всё ещё находится на достаточно низких отметках. Сказывается сезонный спрос. Однако уже в июне цены начали расти. Процесс продолжится в июле и августе.

— Стоимость аренды в Старой Москве в середине июня выросла на 0,4% по сравнению с полным маем. Это нормальное увеличение. Особенно если учитывать, что в мае спрос находился на минимальных отметках из-за праздников. Тенденция роста стоимости пока не слишком активна, и в июне всё ещё можно найти съёмную квартиру с более низкой арендной ставкой. С июля в силу сезонного фактора спрос и стоимость будут расти, достигнув пиковых показателей в конце лета, — отмечает руководитель сервиса "Яндекс.Аренда" Роман Жуков.

Где можно снять самую дешёвую студию, однушку, двушку и трёшку

В Старой Москве, отметил Роман Жуков, лидером по наиболее низкой стоимости студий стало Южное Бутово. Медианная арендная ставка студии составила около 38 000 рублей. На второй позиции Кузьминки со средней стоимостью 42 200 рублей. Замыкает топ-3 с наиболее бюджетными студиями для аренды район Люблино. В среднем снять квартиру этого формата здесь можно за 43 000 рублей.

Долгосрочная аренда однушек в пределах Старой Москвы обойдётся примерно в тот же бюджет. Самая низкая средняя стоимость съёмных однокомнатных квартир отмечается в районе Бирюлёво Западное — 38 000 рублей. Следом идут Вешняки и Северное Медведково с медианной стоимостью съёмных однушек 40 000 рублей. На третьем месте — Выхино-Жулебино со средним платежом 42 200 рублей.

В сегменте двухкомнатных квартир с наиболее дешёвыми вариантами арендного жилья первую позицию занимает Бирюлёво Западное. В среднем снять двушку в локации можно за 45 000 рублей. В Ивановском медианная арендная ставка составляет около 50 000 рублей. Замыкает рейтинг район Северное Измайлово. В этой локации снять двухкомнатную квартиру в среднем можно за 54 800 рублей.

Найти наиболее бюджетные трёхкомнатные квартиры для долгосрочной аренды можно в районе Бирюлёво Западное: медианная арендная ставка здесь составляет 57 000 рублей. На второй позиции — Вешняки и Ярославский район со средним платежом за съёмную квартиру 60 000 рублей. Третье место занимает Алтуфьевский район. В среднем снять трёшку здесь можно за 62 000 рублей.

Сколько будет стоить аренда квартир с 1 июля

1 июля заканчивается льготная программа "Господдержка-2020". Программа позволяла купить квартиру с выгодной процентной ставкой. Правда, после внесения в неё ряда изменений, таких как снижение максимальной суммы кредита и увеличение размера первоначального взноса, она перестала подходить для большинства московских объектов. Рост ключевой ставки, а вместе с ней и рост процентов по стандартным ипотечным продуктам привели к тому, что на сегодняшний день платёж по ипотеке действительно достаточно весомый. Об этом рассказала директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

Если рынок недвижимости станет менее доступным для населения из-за более высоких ставок и меньшего количества льготных программ, люди станут реже покупать квартиры и чаще арендовать. Это приведёт к росту стоимости аренды недвижимости. Такое мнение высказала финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Юлия Дымова тоже считает, что окончание программы может в очередной раз сказаться на ценах на аренду. Правда, по её мнению, это произойдёт не сразу, а с началом делового сезона, в конце августа – начале сентября.

— Лето — достаточно тихий сезон, поэтому в течение июля – начале августа мы не ожидаем никаких особых всплесков. При этом мы чётко понимаем, что цены могут начать расти в начале осени. Если говорить про сегменты, то мы ожидаем, что будет дефицит ликвидного предложения в старом фонде, за счёт чего возможен рост ставки аренды в среднем до 10–15%. Такой же рост ожидается и в новом фонде, — добавила Юлия Дымова.

Авторы Нина Важдаева