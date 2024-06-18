Сколько составит переплата по ипотеке в 2024 году С 1 июля завершается программа льготной ипотеки с господдержкой. Впрочем, экономисты рекомендуют тщательно просчитать все плюсы и минусы покупки жилья в кредит. Даже на льготных условиях. Сколько реально придётся заплатить за квартиру по ипотеке? 18 июня, 13:37 Экономисты рассказали, сколько составит переплата по ипотеке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Сколько составит переплата по ипотеке за однокомнатную квартиру

Переплата по ипотеке — это значительная часть стоимости жилья, которую не всегда учитывают покупатели. Так, даже при ставке в 8% годовых за десять лет одними только процентами может "набежать" половина взятой в кредит суммы. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Полная цена квартиры по ипотеке с учётом выплаты процентов. Инфографика © Life.ru

Если говорить о кредите на 10 лет под 8% годовых, то квартира за 10 млн в конечном итоге обойдётся ипотечнику в 15 млн. Если же речь идёт об обычном кредите под 18%, то заплатить придётся уже почти 27 млн, то есть фактически тройную цену.

Сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов привёл такой пример. Квартира по специальному предложению стоит 10 584 114 рублей. Первоначальный взнос составляет 3 185 819 рублей, а сумма кредита — 7 398 295 рублей. Ежемесячный платёж по ипотеке составит 105 416 рублей при сроке кредита 30 лет и процентной ставке 16,99%. Полная стоимость кредита, включая переплату, составит 30 551 325 рублей.

— В первую очередь помимо выбора объекта недвижимости и ипотечной программы необходимо задаться вопросом: насколько я готов к таким финансовым последствиям? Ипотека — это долгосрочная нагрузка на семейный бюджет, иногда на несколько десятилетий вперёд, и сумма переплаты по кредиту может пугать многих. Но важно понимать, что переплата — это лишь верхушка айсберга. Ведь речь идёт о деньгах, которых у вас нет, и, естественно, они стоят чего-то. Это нужно учитывать, но прежде всего важно ответить себе на следующие вопросы: каков мой долгосрочный финансовый план? Смогу ли я справляться с этой нагрузкой? Как я планирую повышать свои доходы и защищаться от различных неожиданностей? — отметил Максим Федотов.

Сколько составит переплата по ипотеке за двухкомнатную квартиру

Как видно из расчётов, переплата по ипотеке может быть очень существенной. Особенно при высоких процентных ставках и долгих сроках кредита. В настоящее время процентные ставки по ипотеке в России довольно высоки, но есть и льготные программы, что может сделать ипотеку более доступной.

Полная цена квартиры по ипотеке с учётом выплаты процентов. Инфографика © Life.ru

Тем не менее если взять стандартную двухкомнатную квартиру за 17 млн рублей, то переплата при 18% годовых составит почти 21 млн за 10 лет. В результате придётся заплатить почти 38 млн рублей.

— Также следует трезво оценивать свою платёжеспособность, возможность погасить ипотеку без ущерба для качества жизни. Рынок недвижимости может быть нестабилен, и цены могут как расти, так и падать, — пояснил Валерий Тумин.

Сколько составит переплата по ипотеке за трёхкомнатную квартиру

Если взять трёхкомнатную квартиру по цене 25 млн рублей, то за 10 лет придётся переплатить 30 млн при стандартных ипотечных ставках. В итоге квартира обойдётся заёмщику уже в 55 млн рублей.

Полная цена квартиры по ипотеке с учётом выплаты процентов. Инфографика © Life.ru

При этом Валерий Тумин отметил, что если семье требуется жильё для личного пользования, то квартиру всё равно выгоднее купить, чем арендовать. Особенно если семья большая и нужна недвижимость попросторнее, чем стандартная однушка.

— Если вы арендуете квартиру, то за 10 лет аренды при ежемесячном платеже в 100 тысяч рублей итоговая сумма выплат владельцу жилья составит 12 млн рублей. Это практически половина стоимости квартиры, которую вы отдадите другому человеку, хотя могли бы внести эти средства в качестве ипотечных платежей за свою собственность, — добавил Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева