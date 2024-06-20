С 1 июля появится новая альтернатива льготной ипотеке: Что будет с ценами на квартиры Банки уже прекращают принимать заявки на льготную ипотеку, зато застройщики придумывают новые схемы, чем её заменить. Стало известно, что придёт на смену дешёвым жилищным кредитам с 1 июля и как на это отреагируют цены на недвижимость. 19 июня, 21:13 6823 6823 С 1 июля появятся новые возможности для покупки жилья. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Будет запущено продление льготной ипотеки за счёт застройщика. Суть акции будет в годовой компенсации процентной ставки — до 8% всей суммы кредита. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Зачем мы это делаем? Потому что ожидаем резкую просадку спроса в сегменте ИЖС. Ведь на долю льготных программ приходилось 90% ипотечных сделок. Сейчас останется семейная, IT-ипотеки. Но льготная была также востребована и у молодых семей без детей. У нас бывают клиенты из этой категории. 70% граждан хотят жить в своём доме. Ипотека по рыночным ставкам 18–19% им эту возможность перекрывает. Особенно в сегменте ИЖС рядом с крупными городами, где средний чек — от 15 млн рублей, — пояснил Максим Лазовский.

Он отметил, что многие девелоперы сейчас рассматривают варианты стимулирования потребителя за счёт собственной маржинальности. Это касается как ИЖС, так и сегмента многоквартирных домов. При компенсации ставки на год и при кредите в 10–12 млн рублей клиент в среднем экономит около одного миллиона. Да, это минус для застройщика. Но ещё хуже для них оказаться на этапе низкого спроса вообще без клиентов.

Застройщики предложат покупателям различные акции: скидки, подарки, купоны на ремонт по ипотечным ставкам, чтобы хотя бы частично компенсировать падение спроса. При этом трудно предсказать, насколько вырастет страховка, но рост ожидается. Такой прогноз сделал руководитель отдела по работе с юридическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Роман Астафуров.

Он отметил, что с 1 июля могут произойти значительные изменения в сфере недвижимости. Ожидается повышение рыночных ставок по ипотеке. Возможны изменения параметров семейной ипотеки и введение льготных ставок для определённых категорий граждан, таких как врачи, учителя и сотрудники оборонно-промышленного комплекса. Банки могут сохранять собственные льготы, такие как субсидии от застройщиков и пониженные ставки по ипотеке на определённые новостройки.

— Отмена льготной ипотеки, скорее всего, приведёт к постепенному привыканию к рыночным ставкам и изменению условий страхования жилых объектов. От пяти до 15% в зависимости от типа и класса объекта. Чем больше рисков — тем выше индексация. Например, у ИЖС риски выше, чем у квартир, — добавил Роман Астафуров.

Очевидно, что без льгот и скидочных программ цены на недвижимость пойдут вниз. Все это понимают — и застройщики, и покупатели, и государство. С другой стороны, у Центробанка больше нет возможности для столь масштабных дотаций. Ещё есть опасения, что льготная ипотека скорее является инструментом инвестора, чем помощником конечному покупателю. На это обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Но во всём этом есть ещё одно весомое "но". Есть план по вводу жилья в эксплуатацию, который надо выполнять. Мало того, там ещё и площади повышаются минимальные на человека. И столь ликвидные студии "покидают" Москву. Теперь меньше 28 м2 нельзя делать планировки. Как быть девелоперам, которые не хотят снижать цены, ведь стоимость материалов и рабочей силы продолжает расти. Решение есть — искусственно зажать рынок предложения и сдерживать цены наверху. Меньше объектов — выше цены на них. Но как быть с теми, кто уже что-то построил? Вот они и ищут способы привлечения покупателя скидками и акциями, — пояснил Денис Астафьев.

В целом же предпосылок для снижения цен на новостройки участники рынка не видят. Зато рост цен может замедлиться и даже остановиться. При этом вторичное жильё будет медленно, но дешеветь. Впрочем, ситуация в этом сегменте не однозначная. В то время как многокомнатные квартиры могут подешеветь, самые востребованные однокомнатные, наоборот, могут подорожать. Многое зависит от района, инфраструктуры, дома и состояния квартиры.

Авторы Нина Важдаева