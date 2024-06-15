Еще можно успеть: Как взять ипотеку без первоначального взноса С 1 июля заканчивается программа льготной ипотеки, а банки уже сейчас ужесточают условия по кредитам. В частности, повышают первоначальный взнос. Тем не менее пока есть программы, которые позволяют взять ипотеку без первоначального взноса. Как это сделать и нужно ли? 14 июня, 21:29 Экономисты рассказали как в июне взять ипотеку без первоначального взноса. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Что такое первоначальный взнос и зачем он нужен

Аналитики Яндекса подчитали, что у пользователей с конца прошлого года растет интерес к ипотеке без первоначального взноса. При этом с декабря по май он вырос почти на 80%. Частота запросов про ипотеку под залог недвижимости выросла более чем в два раза, а про материнский капитал на первоначальный взнос — в полтора раза.

Аналогичный тренд отмечают практически все участники рынка недвижимости. Впрочем, они обращают внимание, что размер и сумма первоначального взноса определяются банком не просто так. Есть моменты, которые важно учитывать перед тем как взять кредит.

Первоначальный взнос — это часть стоимости недвижимости, которую заемщик оплачивает из своих личных денег. Оставшуюся сумму он получает от банка под залог недвижимости, которую покупает.

В качестве первоначального взноса можно использовать не только личные сбережения. Подойдут и материнский капитал, и субсидии, и жилищные сертификаты.

В 2024 году стандартный первоначальный взнос по ипотеке – 20 - 30 % от общей стоимости жилья. При этом чем больше первоначальный взнос, тем легче получить одобрение банка на кредит и тем лучше будут условия по ипотеке.

- Изначально банки ввели первоначальный взнос не просто так, хотя они могли бы растянуть платежи на 20-30 лет. Первоначальный взнос выполняет несколько важных функций. Во-первых, он подтверждает вашу финансовую дисциплину и ответственность, показывая, что вы сумели накопить значительную сумму. Во-вторых, это демонстрирует вашу осознанность и готовность расстаться с этими деньгами ради покупки жилья, что снижает риск эмоциональных решений, - рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Как взять ипотеку без первоначального взноса

Взять ипотеку без первоначального взноса сложно, но, в принципе, возможно – некоторые банки предоставляют такую возможность. Однако тут важно понимать, что банк, выдавая кредит, берет на себя определенные риски. Например, что заемщик по тем или иным причинам не сможет выплачивать ипотеку. И первоначальный взнос – это, своего рода, гарантия, что заемщик заинтересован в объекте недвижимости, платежеспособен и будет стараться вернуть кредит. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

- В таким случае нет необходимости копить, можно сразу приобрести недвижимость без нужды копить средства на первоначальный взнос. Но из-за этого вырастает риск отказа. Банки отказывают в кредите без первоначального взноса гораздо чаще. Или же могут выдвинуть дополнительные условия для выдачи кредита. Например, увеличить требования к стажу работы или попросить дополнительные гарантии, - пояснил Валерий Тумин.

Подобные программы могут предлагать застройщики. Как правило, цена на квартиру в этом случае получается выше, но есть возможность приобрести объект без первоначального взноса. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

- Повысить свои шансы на одобрение ипотечного кредита без первого взноса можно если у заемщика будет хорошая кредитная история, стабильное, постоянное место работы с окладом, при котором выплата по кредиту не будет превышать 50% от дохода, а также если он является зарплатным клиентом банка. Но, в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально. Также в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал. Для многих семей это может быть решением проблемы. Кроме того, чтобы взять ипотеку без первого взноса можно предложить банку в залог другое имущество, - добавил Петр Гусятников.

Собственно говоря, именно кредит под залог имущества и является сейчас наиболее реальным и оптимальным способом получить ипотеку без первоначального взноса.

Так, банки предлагают кредит людям, у которых в собственности уже есть квартира или аппартаменты. Причем, залоговым имуществом может стать недвижимость и самого клиента, и его родственников или друзей. При этом если новое жильё стоит дороже имеющегося, то потребуется дополнительно оставить в залог и приобретаемый объект.

Чтобы увеличить шанс на одобрение такой ипотеки, можно привлечь созаемщиков. Как правило, их может быть не более трех человек.

Чем опасна ипотека без первоначального взноса

Если вы решаете взять ипотеку без первоначального взноса, есть вероятность, что вы действуете под влиянием эмоций. Подписав договор на 30 лет, через какое-то время вы можете понять, что это решение было ошибочным, но отказаться уже будет сложно и дорого.

- Некоторые компании рекламируют ипотеку без первоначального взноса. Обычно они предлагают следующие варианты: либо вы берете потребительский кредит на сумму первоначального взноса у строительной компании на 5-7 лет, либо берете кредит в банке и вкладываете его в первоначальный взнос. Основные минусы таких схем заключаются в том, что эти компании, чаще всего являются финансистами, а не строителями. Они предоставляют вам финансовую услугу, но могут не достроить объект. Также стоит отметить, что если банк узнает о таких схемах, строительная компания может лишиться аккредитации, что создаст дополнительные проблемы, - рассказал Виктор Лукин.

Авторы Нина Важдаева