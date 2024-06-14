Доллар дешевеет: Как новая практика определения курса валют отразится на рубле Сегодня стали понятны результаты новой практики определения курса валют. Доллар не только не вырос, напротив, он снизился. Стоит ли ждать заметного падения курса американской валюты и что будет с рублём? 14 июня, 09:15 Курс доллара может снизиться. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вчера Банк России впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов. Это произошло после того, как 12 июня были введены новые санкции против Мосбиржи. На их фоне площадка прекратила торги долларами и евро.

Новый курс оказался ниже уровней, установленных по итогам последних торгов на Мосбирже. Доллар снизился на 81 копейку, до 88,21 рубля, а евро — на 91 копейку, до 94,83 рубля. Эти цифры выглядели весьма впечатляюще после того, как ранее в некоторых банках фиксировали шокирующие курсы продажи доллара — вплоть до 200 рублей. Были опасения, что курс доллара резко вырастет, однако они не оправдались. Теперь стали звучать прогнозы, что, наоборот, доллар может резко подешеветь. Насколько они оправданы?

— Если рубль не ослабился к доллару вчера, значит, он останется стабильным — около 90 рублей — в ближайшие недели. Его будут поддерживать растущие расходы бюджета. Экспортёры и жёсткая денежно-кредитная политика также будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Стоит отметить, что Центробанк ещё в 2022 году перешёл на новую модель определения курса рубля, основанную на "валютном коридоре". Это означает, что регулятор устанавливает верхнюю и нижнюю границы, а сам курс формируется на Московской бирже в результате сделок между участниками рынка. Новая практика определения курса делает рубль более гибким и способствует его укреплению, так как ЦБ больше не привязывает его к доллару. Так оценил ситуацию частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его оценкам, в ближайший месяц мы можем увидеть котировки в таком коридоре: до 91 рубля за доллар, 96–98 рублей за евро и порядка 12,3 рубля за юань.

— Несмотря на то что Банк России фактически получил инструмент управления валютными курсами без ориентации на биржевые котировки, больших изменений и колебаний ожидать не стоит. От чрезмерного укрепления курс доллара и евро "убережёт" экспортный характер российской экономики: казна пополняется во многом за счёт поставок за рубеж нефти и газа, а чересчур низкий курс бьёт по прибыли экспортёров. В то же время Банк России не позволит курсам вырасти выше 100 рублей за доллар и 120 рублей за евро из-за очевидного последствия — разгона инфляции, которую пытаются гасить при помощи высокой ключевой ставки, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

По его прогнозу, доллар и евро будут удерживать на уровне до 90 и до 96 рублей соответственно.

Владислав Антонов отметил, что в обозримом будущем серьёзного ослабления рубля не ожидается. Делать прогнозные оценки на основании торгов фьючерсами на доллар и евро сейчас нельзя, так как внебиржевой рынок непрозрачен.

Авторы Нина Важдаева