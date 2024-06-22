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22 июня, 12:49

Дизайнер рассказала, чего не должно быть на современной кухне

Дизайнер Кузнецова: Обилие отдельно стоящей техники разрушает интерьер кухни

Дизайн из 90-х, большое количество отдельно стоящей техники и нарушение эргономики способны разрушить интерьер любой кухни. Об этом рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Лучше избегать кричащих цветов, не использовать фартуки с картинками.

"Не наблюдать за трендами сегодня будет ошибкой, которая впоследствии попросту нанесёт вред всему дизайну пространства и кухни в частности. Так, я рекомендую избегать кричащих флуоресцентных цветов, которые были популярны в середине 90-х — начале нулевых. Сегодня свой выбор стоит останавливать на природных, близких к натуральным оттенках. Ещё один важный совет — не использовать в качестве кухонного фартука пластиковые или силиконовые панели с изображением городов и растений", — цитирует специалиста "Газета.ru".

Более того, эксперт советует не нарушать эргономику. В маленьких квартирах пространство на вес золота. Необходимо подумать о соблюдении рабочего треугольника, чтобы минимизировать перемещения по комнате. Нужно выбирать такой гарнитур, который позволит хранить всю кухонную утварь. Впоследствии это поможет избежать визуального шума. Популярность и вовсе набирают сдвижные двери, которыми можно закрыть кухню, когда она не используется.

Тренды из 60-х снова в моде: Что стильного можно найти в бабушкином шкафу
Тренды из 60-х снова в моде: Что стильного можно найти в бабушкином шкафу

Бытовую технику тоже стоит размещать правильно. Отдельно стоящая техника выглядит не совсем эстетично. Производители сейчас наточены на создание индивидуальных гарнитуров, в которые можно встроить микроволновку, кофемашину и стиральную машину.

А ранее дизайнер рассказала, как можно обновить дачу, но при этом не разориться. Главное — соблюсти несколько правил, которые сделают домик и двор уютнее. Подробнее о них — в материале Life.ru.

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Нигина Азамова
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