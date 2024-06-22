Дизайнер рассказала, чего не должно быть на современной кухне

Дизайн из 90-х, большое количество отдельно стоящей техники и нарушение эргономики способны разрушить интерьер любой кухни. Об этом рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Лучше избегать кричащих цветов, не использовать фартуки с картинками.

"Не наблюдать за трендами сегодня будет ошибкой, которая впоследствии попросту нанесёт вред всему дизайну пространства и кухни в частности. Так, я рекомендую избегать кричащих флуоресцентных цветов, которые были популярны в середине 90-х — начале нулевых. Сегодня свой выбор стоит останавливать на природных, близких к натуральным оттенках. Ещё один важный совет — не использовать в качестве кухонного фартука пластиковые или силиконовые панели с изображением городов и растений", — цитирует специалиста "Газета.ru".

Более того, эксперт советует не нарушать эргономику. В маленьких квартирах пространство на вес золота. Необходимо подумать о соблюдении рабочего треугольника, чтобы минимизировать перемещения по комнате. Нужно выбирать такой гарнитур, который позволит хранить всю кухонную утварь. Впоследствии это поможет избежать визуального шума. Популярность и вовсе набирают сдвижные двери, которыми можно закрыть кухню, когда она не используется.

Бытовую технику тоже стоит размещать правильно. Отдельно стоящая техника выглядит не совсем эстетично. Производители сейчас наточены на создание индивидуальных гарнитуров, в которые можно встроить микроволновку, кофемашину и стиральную машину.