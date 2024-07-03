Ненавидят друг друга: Ивлеева, Волочкова и ещё 10 переругавшихся отечественных звёзд

Как говорится, в шоу-бизнесе друзей нет. А между этими селебрити вообще пробежала "чёрная кошка". Об их ссорах говорили больше, чем о звёздных разводах. Казалось бы, им нечего делить, но не тут-то было. Оказывается, есть даже за что ненавидеть. Life.ru рассказал о 12 звёздах, которые разругались в пух и прах.

Анастасия Ивлеева и Ида Галич

Анастасия Ивлеева и Ида Галич начинали карьеру вместе, но потом разругались. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_, galichida

Ида Галич и Настя Ивлеева были лучшими подружками. Их путь к славе начинался совместно. Но, когда блогерши получили известность и признание, их дружбе пришёл конец. Почему так произошло на самом деле, остаётся только гадать. Однако подписчики уверены — дело в браках девушек, ведь их общение резко прекратилось после замужеств. В одном телешоу Ивлеева призналась, что ей было неинтересно общаться с семейной Идой. Возможно, близкая подружка приревновала к мужу и обиделась, что теперь ей уделяют меньше времени.

Алёна Водонаева и Айза-Лилуна Ай

Айза-Лилуна Ай подставила Водонаеву перед Ксенией Бородиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva, aizalovesam

Эти девушки жить не могут без скандалов и инфоповодов. Алёна Водонаева и Айза-Лилуна Ай были ближайшими подругами на протяжении долгих лет. Две красавицы обожали друг друга и всегда поддерживали, но в какой-то момент от дружбы и след простыл. Почему так произошло — непонятно. Кто-то говорит, что причиной стали недопонимания в бизнесе, а кто-то выдвигает версию, что Айза каким-то образом подставила Алёну перед Ксенией Бородиной. Но это лишь догадки, а что на самом деле не поделили девушки, они расскажут, возможно, через пару лет.

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов избегают друг друга много лет из-за давнего конфликта. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk

Любимые гардемарины — Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов — не общаются уже больше 20 лет. Нельзя сказать, что молодые люди были лучшими друзьями, однако общение у них было достаточно тёплым. Но в какой-то момент актёры не просто перестали общаться, а вовсе решили избегать друг друга. Ходят слухи, что всему виной была жена Харатьяна — Марина Буримова. Однако сами актёры говорят, что конфликт произошёл в профессиональной сфере.

Анастасия Волочкова и Оксана Пушкина

Анастасия Волочкова не смогла простить Оксане Пушкиной обидных слов в её адрес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art, opushkina

Анастасия Волочкова — известная скандалистка, вот и с подругой умудрилась поссориться. Оксана Пушкина называла балерину близкой подругой и даже стала крёстной её дочери. Их дружба закончилась после случившегося конфликта. Анастасия сильно обиделась на Оксану из-за резких слов в свой адрес, которые та сказала в одном из интервью.

Надежда Сысоева и Анна Седокова

Анна Седокова флиртовала с парнем Нади Сысоевой на телевизионном шоу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inadenka, annasedokova

Надежда Сысоева и Анна Седокова приняли участие в новом сезоне популярного шоу "Выжить в Дубае". Из-за чего произошёл скандал? Девушки не поделили блогера Сашу Стоуна. Надежда уже несколько месяцев состоит в отношениях с молодым человеком, но, кажется, внимание Анны спортсмен тоже привлёк. Седокова начала с ним заигрывать. В ответ на такие действия певица получила бурю негодования со стороны Сысоевой, которая не на шутку приревновала своего избранника. Седокова намекнула, что Саша ей вовсе не нужен, а Наде стоит успокоиться и вести себя адекватно.

Лариса Долина и Валя Карнавал

Поклонники Вали Карнавал затравили Ларису Долину после их скандала. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official, karna.val

Об этом скандале говорят до сих пор. Валя Карнавал и Лариса Долина устроили настоящий перформанс на музыкальном шоу. Дамы не сошлись во взглядах на музыку. Долина раскритиковала начинающую певицу и даже довела Валю до слёз. За блогершу тут же вступилась армия её поклонников, которые устроили в социальных сетях Долиной настоящую травлю. Наверное, каждая хороша, ведь этого конфликта можно было бы избежать, если бы они смогли услышать друг друга.