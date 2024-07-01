Этих 6 советских звёзд идеализировали в СССР, а на деле они оказались с грешками Как известно, звёзды тоже люди, но за ними всегда пристально следят. Для многих знаменитости становятся эталоном, примером для подражания, вот только мало кто знает, какие скелеты они прячут за занавесом. Об этих советских звёздах вы точно не ожидаете такого узнать. 1 июля, 16:00 Совсем не идеалы: 6 советских артистов боготворили, а они оказались с гнильцой. Обложка © Kino-teatr.ru , © "Тот самый Мюнхгаузен" / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Нам часто говорят, что "в СССР было лучше". Продукты, одежда, люди — в общем, всё. Однако и в Советском Союзе имелись грешники под маской ангелов. Самое интересное, что имена этих артистов знала вся страна, но об их маленьких секретах было известно единицам. Не все советские звёзды отличались целомудрием и правильным образом жизни, многие из них зачастую позволяли себе лишнего не только в словах, но и в действиях. Life.ru готов приоткрыть завесу и раскрыть имена шести звёзд СССР, которые были далеко не идеальными.

Людмила Гурченко

У Людмилы Гурченко всегда было много ухажёров. Фото © Kino-teatr.ru

Имя этой актрисы знал практически весь Советский Союз. В Гурченко было тяжело не влюбиться. Но её поклонники даже не догадывались, как на самом деле живёт и ведёт себя артистка. В профессионализме ей не было равных, но вот характер у звезды был далеко не ангельский. Её коллеги знали, что работать с Людмилой тяжело. Порой звезда не выбирала слова и запросто могла обидеть. Также Гурченко очень любила мужчин и меняла их как перчатки, изменяя своим кавалерам. Замужем она была пять раз.

Олег Янковский

Олег Янковский изменял жене Людмиле Зориной. Фото © Film.ru

Олег Янковский был, несомненно, талантливым актёром. Его также любили женщины, ведь внешность у звезды была очень привлекательная. Янковскому нравилось внимание со стороны слабого пола, и он никогда от него не отказывался. Всё бы ничего, но актёр был женат на Людмиле Зориной. Его нередко замечали с разными девушками, а порой даже ходили слухи о домогательствах со стороны актёра. Вот таким ловеласом был Олег Янковский.

Валентина Серова

Валентину Серову и её карьеру погубил алкоголизм. Фото © Youtube / "

Телеканал Культура"

Валентина Серова была популярной советской актрисой. К сожалению, с жизненными трудностями она не могла справиться самостоятельно: на помощь всегда приходил алкоголь. В нём она топила все обиды и разочарования. Близкие пытались ей помочь, но их Серова только отталкивала. Когда болезнь начала прогрессировать, карьера актрисы пошла на спад, из-за чего Валентина стала пить ещё больше. Итог был печальным, ведь умерла она в своей квартире, которую к тому же ограбили.

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай домогался Натальи Варлей на съёмках фильма. Фото © Kinopoisk.ru

Советский режиссёр Леонид Гайдай был талантливейшим человеком, его фильмы обожала вся страна, но оказалось, что личные качества звезды хромают. Наталья Варлей как-то обвинила Гайдая в домогательствах во время съёмок фильма. Одними комплиментами дело не закончилось: Леонид пытался насильно принудить актрису к близости. Однажды он даже затащил Наталью к себе в комнату, но девушка смогла за себя постоять. Напомним, что режиссёр был женат на Нине Гребешковой, но, кажется, его это не остановило. После таких известий популярность Гайдая резко упала.

Фаина Раневская

Фаина Раневская любила животных больше, чем людей. Фото © Kino-teatr.ru

Советская актриса Фаина Раневская была человеком прямолинейным. Именно эта черта не нравилась тем, с кем ей доводилось знакомиться. Часто артистка могла съязвить или обидно подшутить над человеком. Многие режиссёры говорили, что с актрисой невероятно тяжело работать, ведь на площадке она была очень своенравна и практически никого не слушала. У звезды была лишь одна слабость — животные. Сама Раневская нередко говорила, что любит братьев наших меньших и недолюбливает людей.

Андрей Миронов

Андрей Миронов часто уходил в запои. Фото © Kinopoisk.ru

Таланта у Андрея Миронова было не отнять, но похвастаться идеальной репутацией актёр, увы, не мог. Он часто уходил в длительные запои. Это негативно сказывалось на физическом и психологическом здоровье звезды. Бросить пагубную привычку Миронов не мог, но, несмотря на это, продолжал играть. Умер актёр прямо на сцене театра из-за сердечного приступа. Конечно, алкоголизм не прошёл бесследно и внёс свои коррективы в жизнь творца.

Не все готовы к славе, не каждый может справиться с оглушительным успехом. Порой деньги и популярность становятся губительны для человека и подталкивают его к плохим поступкам. Так и советские звёзды не смогли пройти жизненный путь, не запятнав его. Ранее Life.ru рассказал о детях-актёрах, которых все забыли после одной роли.

Авторы Дана Третьякова