Слишком хорошо вжились в роль: 8 актёров, которых ненавидят в реальной жизни

Удивительно, но некоторые люди иногда не отличают реальность от кино. Многие уверены: если актёр играет злодеев и делает ужасные вещи, значит, в жизни он ведёт себя так же. Из-за такой предвзятости работники киноиндустрии часто страдают. Кого-то всерьёз ненавидят и даже гнобят. Почему всего лишь одна "плохая" роль способна испортить карьеру и как теперь живут главные злодеи из фильмов и сериалов? Life.ru расскажет о семи актёрах, которых терпеть не могу зрители из-за их ролей.

Сергей Апрельский — Муха из "Бригады"

Из-за роли антигероя в сериале "Бригада" Сергея Апрельского возненавидели поклонники картины. Фото © Кадр из сериала "Бригада", режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров и т.д. / Kinopoisk, © Kinopoisk.ru

Одним из неоднозначных героев сериала "Бригада" был бандит Муха. Вот только рядовым злодеем его не назовёшь, ведь герой Сергея Апрельского косил под самого Аль Пачино: расхаживал в гангстерских сапогах, носил дорогой костюм, обожал свои золотые печатку и цепь и творил личное правосудие. Многие, посмотрев на героя Апрельского, подумали, что и сам актёр такой же зазнавшийся и слишком "на понтах", потому начали бойкотировать с ним фильмы и сериалы. Хотя на деле личность Мухи и Сергея никак не связаны. Но именно из-за роли бандита за Апрельским закрепилась ассоциация неприятного типочка.

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж из "Гарри Поттера"

Имельда Стонтон сыграла Долорес Амбридж и получила волну хейта. Фото © Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Kinopoisk.ru

Ещё одна популярная сага и очередной злодей. Имельда Стонтон сыграла Долорес Амбридж в фильмах о Гарри Поттере. С ролью актриса справилась чудесно, но она стала для неё роковой. Теперь Имельду постоянно сравнивают с Долорес и совершенно не хотят видеть в других фильмах, ведь для всех она теперь "вредная чиновница".

Джек Глисон — король Джоффри из "Игры престолов"

Джек Глисон играл невероятно жестокого короля Джоффри. Фото © Кадр из сериала "Игра престолов", режиссёр Дэвид Наттер, Алан Тейлор, и т.д., сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин, и т.д. / Kinopoisk, © Imdb.com

Огромную ненависть ощутил на себе актёр Джек Глисон после триумфальной роли короля Джоффри в сериале "Игра престолов". ТВ-сага получилась действительно культовой, её рейтинги зашкаливали, а персонажи стали народными любимцами, но не все. Джек Глисон долгое время не мог спокойно выходить из дома и даже взял себе охрану, потому что фанаты сериала его ненавидели. Из-за такого масштабного хейта Джек прекратил актёрскую карьеру, хотя у молодого человека явно есть талант. Очень обидно, что из-за хорошо проделанной работы люди вынуждены страдать.

Алексей Полуян — маньяк из кино СССР "Груз 200"

Роль маньяка в фильме "Груз 200" сделала Алексея Полуяна настоящим изгоем. Фото © Кадр из фильма "Груз 200", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk, © VK / Русская Олдовая Музыка

Пожалуй, самые серьёзные последствия роли отразились на одном из актёров фильма "Груз 200" — Алексее Полуяне. Ему досталась сложная роль маньяка. Фильм вызвал ужас и настолько яркие эмоции у зрителей, что те начали преследования актёра. Ещё более серьёзное воздействие роль оказала на самого Алексея. Он сам, как и коллеги по цеху, начал ассоциировать себя исключительно с отрицательным персонажем. Дело дошло не только до угроз и избиения: психика актёра была сломана, Алексей начал злоупотреблять алкоголем, а затем покончил с собой.

Каан Урганджиоглу — Эмир Козджуоглу из турецкого сериала "Чёрная любовь"

Каан Урганджиоглу только через несколько лет смог "отмыться" от статуса злодея. Фото © Kinopoisk Фото © Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Турецкие сериалы буквально завоёвывают мир. Имена главных героев можно услышать на каждом углу. Особенно популярным проектом стала "Чёрная любовь". Главного злодея и психопата в нём сыграл Каан Урганджиоглу. В других ролях молодого человека больше даже видеть не хотели. Чтобы восстановить репутацию, у актёра ушло несколько лет. Слишком уж перестарался Каан, играя ужасного Эмира!

Валентина Владимирова — соседка из советского фильма "Белый Бим Чёрное ухо"

Валентина Владимирова всю жизнь оправдывается за свою роль. Фото © Kinoteatr.ru, © Kinoteatr.ru / Arny

Люди прозвали Валентину Владимирову "живодёркой". Ей досталась роль в невероятном фильме СССР "Белый Бим Чёрное ухо", а с ролью она справилась слишком хорошо. Но, как и многим звёздам из нашего рейтинга, ей вскоре начали поступать письма с угрозами, а на улицах частенько встречались неадекватные поклонники картины.

Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна из "Моей прекрасной няни"

Жанну Аркадьевну из сериала "Моя прекрасная няня" сыграла Ольга Прокофьева. Фото © Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", режиссёр Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон / Kinopoisk, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Много лет назад на российских экранах шёл легендарный сериал "Моя прекрасная няня", герои которого полюбились всей стране. Ольга Прокофьева навсегда останется в памяти зрителей Жанной Аркадьевной. С её персонажем ситуация не такая однозначная, как с другими. Поклонники сериала разделились на два лагеря: одни считают Жанну интересной и даже забавной, а другие воспринимают её в штыки, говоря, что она мерзкая и подлая. Конечно, эта роль прочно закрепилась за актрисой, но карьеру она не бросила. Однако более ярких персонажей в её исполнении припомнить сложно.

Алексей Панин*

Неважно, какую роль сыграет Алексей Панин*, после его выступлений российский зритель его ненавидит. Фото © Kinopoisk.ru

Алексей Панин* раньше снимался в сериалах и кино, а потом у него поехала крыша. Различные выходки, нецензурная речь и пропаганда нетрадиционных ценностей — всё это загубило карьеру Алексея. Таким образом, можно сказать, что в данном случае проблема не в ролях, а в самом человеке.

Все эти актёры являются настоящими профессионалами, ведь казаться хорошим несложно, а вот сыграть настоящего отморозка — задача куда сложнее. К сожалению, их талант оценили не все. Кажется, людям действительно пора меньше смотреть кино и сериалы, а больше находиться в реальной жизни. Ранее Life.ru рассказал о том, как герои советского кино учили людей жизни.