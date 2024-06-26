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26 июня, 19:08

Звёзды сериала "Слово пацана" воссоединятся на съёмках нового сериала

Актёры Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев. Обложка. Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

Актёры Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев. Обложка. Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

Звёзды сериала "Слово пацана" Слава Копейкин (Турбо), Лев Зулькарнаев (Зима) и Андрей Максимов (Жёлтый) воссоединятся в новом сериале о 90-х. Как сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком", проект называется "Дети перемен".

"Главных героев в "Детях перемен" играют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. Также в сериале можно будет увидеть Льва Зулькарнаева, Андрея Максимова и Александра Яценко", — приводит Ura.ru сообщение компании.

В качестве сценаристов и режиссёров выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова ("Фишер"). Проект выйдет эксклюзивно на платформах Wink и Start, дата выхода не называется.

А ранее сообщалось, что актёры Иван Янковский и Никита Кологривый сыграют в российской адаптации "Сверхъестественного". По утверждению инсайдеров, ремейк американского сериала готовит телеканал ТНТ.

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Наталья Исакова
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