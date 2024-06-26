Звёзды сериала "Слово пацана" воссоединятся на съёмках нового сериала

Звёзды сериала "Слово пацана" Слава Копейкин (Турбо), Лев Зулькарнаев (Зима) и Андрей Максимов (Жёлтый) воссоединятся в новом сериале о 90-х. Как сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком", проект называется "Дети перемен".

"Главных героев в "Детях перемен" играют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. Также в сериале можно будет увидеть Льва Зулькарнаева, Андрея Максимова и Александра Яценко", — приводит Ura.ru сообщение компании.

В качестве сценаристов и режиссёров выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова ("Фишер"). Проект выйдет эксклюзивно на платформах Wink и Start, дата выхода не называется.