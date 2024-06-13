Стартовали съёмки полнометражного фильма "Простоквашино"

Начались съёмки полнометражной кинокартины "Простоквашино" — о проекте впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Лента основана на культовом произведении Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот".

Как сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика", в новом фильме актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие картины развернётся в советское время, но с новым взглядом и использованием современных технологий. Актёрский состав пока не раскрывается. Режиссёром выступает Сарик Андреасян.

"Простоквашино" — это атмосфера уюта, семейной теплоты и настоящей крепкой дружбы. Киноадаптация позволит привлечь к знаменитой советской трилогии и современному мультсериалу новую аудиторию и, конечно, объединит перед экраном поколения зрителей", — отметила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва.









