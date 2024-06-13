Стартовали съёмки полнометражного фильма "Простоквашино"
Кадр со съёмок "Простоквашино". Обложка © Telegram / Союзмультфильм
Начались съёмки полнометражной кинокартины "Простоквашино" — о проекте впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Лента основана на культовом произведении Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот".
Как сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика", в новом фильме актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие картины развернётся в советское время, но с новым взглядом и использованием современных технологий. Актёрский состав пока не раскрывается. Режиссёром выступает Сарик Андреасян.
"Простоквашино" — это атмосфера уюта, семейной теплоты и настоящей крепкой дружбы. Киноадаптация позволит привлечь к знаменитой советской трилогии и современному мультсериалу новую аудиторию и, конечно, объединит перед экраном поколения зрителей", — отметила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва.
Ранее стало известно, что на студии "Союзмультфильм" работают над проектом "Орден Алой звезды". Как сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также привлечён к работе над этим произведением, первый фильм вселенной о русских супергероях выйдет через два года.