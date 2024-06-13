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13 июня, 15:40

Стартовали съёмки полнометражного фильма "Простоквашино"

Кадр со съёмок "Простоквашино". Обложка © Telegram / Союзмультфильм

Кадр со съёмок "Простоквашино". Обложка © Telegram / Союзмультфильм

Начались съёмки полнометражной кинокартины "Простоквашино" — о проекте впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Лента основана на культовом произведении Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот".

Как сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика", в новом фильме актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие картины развернётся в советское время, но с новым взглядом и использованием современных технологий. Актёрский состав пока не раскрывается. Режиссёром выступает Сарик Андреасян.

"Простоквашино" — это атмосфера уюта, семейной теплоты и настоящей крепкой дружбы. Киноадаптация позволит привлечь к знаменитой советской трилогии и современному мультсериалу новую аудиторию и, конечно, объединит перед экраном поколения зрителей", — отметила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва.

  • Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
    Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
  • Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
    Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
  • Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
    Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
  • Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
    Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
  • Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм
    Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм

Кадр со съёмок "Простоквашино". Фото © Telegram / Союзмультфильм

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В Москве стартовали съёмки второй части фильма "Чебурашка"
В Москве стартовали съёмки второй части фильма "Чебурашка"

Ранее стало известно, что на студии "Союзмультфильм" работают над проектом "Орден Алой звезды". Как сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также привлечён к работе над этим произведением, первый фильм вселенной о русских супергероях выйдет через два года.

Наталья Исакова
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