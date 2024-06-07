Лукьяненко рассказал, когда выйдут фильмы вселенной о русских супергероях

На студии "Союзмультфильм" работают над проектом, который называется "Орден Алой звезды" и рассказывает о вселенной русских киногероев. Как сообщил в беседе с НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также был привлечён к работе над этим произведением, фильмы по этой теме выйдут через два года.

"Я думаю, что фильмы выйдут в 2026 году, потому что, даже если будет снято всё в конце этого – начале следующего года, в любом случае подобные большие проекты требуют свой постпродакшен, который тоже занимает достаточно много времени", — заявил Лукьяненко.

Помимо того, он рассказал, что на эту тематику будет выпущено несколько картин. Возможно, как считает фантаст, выйдет мультипликационный сериал. Также собеседник издания пояснил, что в настоящее время идёт работа в различных направлениях в надежде создать большой проект, который будет реализован в фильмах, сериалах и компьютерных играх.