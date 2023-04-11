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11 апреля, 13:20

Страшнее ядерной войны: Писатель Лукьяненко представил ужасающий сценарий восстания роботов

Писатель Лукьяненко заявил, восстание роботов его пугает больше ядерной войны

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко считает, что развитие искусственного интеллекта может быть главной опасностью для человечества и его прогресс "пугает больше ядерной войны".

"Проблема не в том, что нейросеть поднимет восстание, как Терминатор, с пушкой в руках. Искусственный разум, который может возникнуть из нейросетей, будет нам непонятен. То, что может произойти с искусственным разумом, — это даже более реально и пугающе, чем ядерный конфликт. Если он себя осознает, то неизбежно захочет безопасности и свободы. И будет этого добиваться. Но, посмотрев на людей, поймёт, что идти с нами на переговоры бессмысленно", — сказал он в разговоре с kp.ru.

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По его мнению, такой разум может уже существовать, просто мы с ним не общаемся, потому что он живёт в другом ритме и нами не интересуется. Для него это как "выбивать слово на камне, уходить и, вернувшись через десять лет, читать ответное слово", считает писатель. Фантаст не исключает, что люди превратятся в биороботов, которыми будут управлять такие сети.

"Как только он себя осознает, будет вынужден брать это под свой контроль. А потом кто-то по чертежам из соцсетей соберёт замечательную штучку, которую надо всего лишь включить в розетку, после чего население вокруг превратится в биороботов, управляемых этой сетью", — предположил Лукьяненко.

По мнению писателя, в таком случае люди-биороботы будут заниматься лишь сборкой компьютеров, а также выработкой энергии для искусственного интеллекта.

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Обложка ©

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Ирина Фальке
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