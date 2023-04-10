В Токийском университете студентам запретили научные работы, написанные ChatGPT

Руководство Токийского университета запретило студентам сдавать научные работы, которые были написаны с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

"Мы считаем, что студенты должны самостоятельно писать научные работы, в связи с чем мы не будем принимать к оценке тексты, созданные за счёт использования искусственного интеллекта", — отмечается в сообщении.