В Токийском университете студентам запретили научные работы, написанные ChatGPT
Руководство Токийского университета запретило студентам сдавать научные работы, которые были написаны с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.
"Мы считаем, что студенты должны самостоятельно писать научные работы, в связи с чем мы не будем принимать к оценке тексты, созданные за счёт использования искусственного интеллекта", — отмечается в сообщении.
Ранее в Италии ведомство по защите персональных данных постановило запретить использовать ChatGPT. Там заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных итальянцев с целью обучения алгоритмов, которые лежат в основе работы платформы.
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