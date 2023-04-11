Знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко оценил перспективы существования России через 20 лет. В беседе с kp.ru автор "Дозоров" высказался кратко, но предельно ёмко.

"Если человечество будет, то будет и Россия. А не будет России — не будет и человечества. Я вам точно говорю", — сказал Лукьяненко.

Также, по словам писателя, стоит ожидать, что в 2043 году "по улицам молча ходят люди, строят странные приборы, которые искусственный разум считает полезными для себя, для изучения Вселенной", а после этого они "ложатся в нужное время спать, едят какую-то пайку и снова встают, работают". Лукьяненко считает, что это "очень реальная перспектива".

"На каких-то мелких островах, в джунглях, в сибирской тайге будут прятаться маленькие кусочки человечества и вести тихую жизнь, чтобы их не заметили. Их и не будут замечать", — заключил фантаст.