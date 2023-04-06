Попавший в состав ОП писатель Лукьяненко рассказал, чем займётся на новом поприще

Попавший в состав Общественной палаты писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что на новом поприще будет работать над вопросами отечественной литературы и кинематографа, а именно — наполнять их важными смыслами.

"Я думаю, что моя работа будет связана с вопросами литературы, кино — тем, в чём я разбираюсь. Вряд ли мне стоит погружаться в те сферы, в которых я непрофессионален. Вопросы литературы, кинематографа, наполнения их важными смыслами — мне кажется, это то, где можно было бы что-то полезное принести для страны", — приводит "Газета.ru" слова автора "Ночного дозора".