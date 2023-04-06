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6 апреля, 13:51

Попавший в состав ОП писатель Лукьяненко рассказал, чем займётся на новом поприще

Лукьяненко заявил, что в ОП займётся наполнением книг и кино "важными смыслами"

Попавший в состав Общественной палаты писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что на новом поприще будет работать над вопросами отечественной литературы и кинематографа, а именно — наполнять их важными смыслами.

"Я думаю, что моя работа будет связана с вопросами литературы, кино — тем, в чём я разбираюсь. Вряд ли мне стоит погружаться в те сферы, в которых я непрофессионален. Вопросы литературы, кинематографа, наполнения их важными смыслами — мне кажется, это то, где можно было бы что-то полезное принести для страны", — приводит "Газета.ru" слова автора "Ночного дозора".

Лукьяненко добавил, что находится "в ужасе" от перспективы совмещения работы в ОП и написания книг. При этом он подчеркнул, что рад новой "нужной и важной" должности.

Попавший в состав ОП скрипач Лундстрем назвал приоритет культурной политики РФ

Попавший в состав ОП скрипач Лундстрем назвал приоритет культурной политики РФ

Напомним, 6 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. В числе 40 новых членов ОП — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, бизнесмен, председатель Союза сыроваров Олег Сирота. Срок их полномочий составит три года.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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