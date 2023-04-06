В новый состав Общественной палаты попали Винер, Гурцкая, Сирота, Ярошенко

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В числе 40 новых членов ОП президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, бизнесмен, председатель Союза сыроваров Олег Сирота, лётчик, правозащитник, общественный деятель Константин Ярошенко.

Срок их полномочий составит три года. Всего в ОП 172 члена, из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 — от общественных палат субъектов РФ, 43 — от общественных объединений и НКО.