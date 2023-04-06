В новый состав Общественной палаты попали Винер, Гурцкая, Сирота, Ярошенко
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В числе 40 новых членов ОП президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, бизнесмен, председатель Союза сыроваров Олег Сирота, лётчик, правозащитник, общественный деятель Константин Ярошенко.
Срок их полномочий составит три года. Всего в ОП 172 члена, из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 — от общественных палат субъектов РФ, 43 — от общественных объединений и НКО.
Ранее в Кремле рассказывали, что не менее половины новых членов ОП представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации и другие некоммерческие организации для защиты интересов профессиональных и социальных групп.
ТАСС / Сергей Карпухин