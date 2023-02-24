Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты РФ
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов, которым направлено предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там указали, что не менее половины кандидатов представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации и другие некоммерческие организации для защиты интересов профессиональных и социальных групп.
"Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается, в соответствии с законом об Общественной палате, днём инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Теперь региональные общественные палаты должны в течение 30 дней избрать по одному представителю в состав Общественной палаты РФ.
ОП обеспечивает защиту прав граждан и общественных объединений в стране. Она также контролирует деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Ранее президент России Владимир Путин в шутку заявил, что с трудом смог бы полностью выслушать своё Послание Федеральному собранию.