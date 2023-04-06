Попавший в состав ОП скрипач Лундстрем назвал приоритет культурной политики РФ

Государственная культурная политика должна поддерживать высокое искусство. Об этом в беседе с Лайфом заявил скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, попавший в новый состав Общественной палаты.

"Культурная политика государства должна строиться на поддержке высокого подлинного искусства, донесении и привлечении нашего народа к таким образцам", — сказал он.

По словам скрипача, высокое искусство должно быть в приоритете, а всё остальное "вырастет само собой". Вместе с тем Лундстрем выразил надежду, что примет участие в выработке положений государственной культурной политики.