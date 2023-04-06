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6 апреля, 12:58

Попавший в состав ОП скрипач Лундстрем назвал приоритет культурной политики РФ

Скрипач Лундстрем: Культурная политика РФ должна поддерживать высокое искусство

Государственная культурная политика должна поддерживать высокое искусство. Об этом в беседе с Лайфом заявил скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, попавший в новый состав Общественной палаты.

"Культурная политика государства должна строиться на поддержке высокого подлинного искусства, донесении и привлечении нашего народа к таким образцам", — сказал он.

По словам скрипача, высокое искусство должно быть в приоритете, а всё остальное "вырастет само собой". Вместе с тем Лундстрем выразил надежду, что примет участие в выработке положений государственной культурной политики.

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Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. В числе 40 новых членов ОП — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, бизнесмен, председатель Союза сыроваров Олег Сирота. Срок их полномочий составит три года.

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Telegram / Пётр Лундстрем

Ольга Годуненко
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