Попавший в состав ОП скрипач Лундстрем назвал приоритет культурной политики РФ
Скрипач Лундстрем: Культурная политика РФ должна поддерживать высокое искусство
Государственная культурная политика должна поддерживать высокое искусство. Об этом в беседе с Лайфом заявил скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, попавший в новый состав Общественной палаты.
"Культурная политика государства должна строиться на поддержке высокого подлинного искусства, донесении и привлечении нашего народа к таким образцам", — сказал он.
По словам скрипача, высокое искусство должно быть в приоритете, а всё остальное "вырастет само собой". Вместе с тем Лундстрем выразил надежду, что примет участие в выработке положений государственной культурной политики.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты. В числе 40 новых членов ОП — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия, скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, бизнесмен, председатель Союза сыроваров Олег Сирота. Срок их полномочий составит три года.
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