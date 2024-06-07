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7 июня, 10:50

Стали известны подробности о полнометражках "Простоквашино" и "Умка"

Водахов: Режиссёр Андреасян с "Союзмультфильмом" снимут фильм "Простоквашино"

Российский режиссёр Сарик Андреасян совместно с "Союзмультфильмом" снимут полнометражную кинокартину "Простоквашино". Об этом сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов в ходе обсуждения трендов кинопроизводства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Далеко идущие планы. Сейчас хочется остановиться на двух конкретных лентах. Это "Простоквашино" с нашими любимыми героями, которые созданы Эдуардом Успенским. Мы писали сценарий, с большим уважением к творчеству, интонации, чувству юмора и иронии подошли к этому. Я надеюсь, зрителям понравится", — поделился Водахов.

Также, по его словам, сейчас в работе кинолента "Умка" — сказка о легендарном медвежонке из советского прошлого.

Ранее стало известно, что на студии "Союзмультфильм" работают над проектом "Орден Алой звезды". Как сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также был привлечён к работе над этим произведением, фильмы по этой теме выйдут через два года.

"Таинственный Бульдог": Гарик Харламов станет героем "Простоквашино"
"Таинственный Бульдог": Гарик Харламов станет героем "Простоквашино"
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Кino-teatr.ru / Antoniy

Наталья Исакова
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