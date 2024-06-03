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3 июня, 17:54

В Москве стартовали съёмки второй части фильма "Чебурашка"

Обложка © Кадр из фильма "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др. / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др. / Kinopoisk

В Москве начались съёмки второй части фильма "Чебурашка". Об этом рассказал режиссёр картины Дмитрий Дьяченко. По его словам, в продолжении легендарной истории опять поднимут тему преемственности и семьи.

"Для маленького зрителя это по-прежнему весёлый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями", — сказал режиссёр в беседе с kinometro.ru.

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Напомним, первая часть "Чебурашки" вышла в свет 1 января 2023 года. Сборы картины превысили семь миллиардов рублей. Многие зрители хотели продолжения истории. Позже стало известно, что второй фильм выйдет 1 января 2026 года. Актёрский состав остался прежним. На этот раз сюжет разворачивается через год после знакомства Гены и Чебурашки.

Александра Мышляева
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