В Москве стартовали съёмки второй части фильма "Чебурашка"
Обложка © Кадр из фильма "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др. / Kinopoisk
В Москве начались съёмки второй части фильма "Чебурашка". Об этом рассказал режиссёр картины Дмитрий Дьяченко. По его словам, в продолжении легендарной истории опять поднимут тему преемственности и семьи.
"Для маленького зрителя это по-прежнему весёлый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями", — сказал режиссёр в беседе с kinometro.ru.
Напомним, первая часть "Чебурашки" вышла в свет 1 января 2023 года. Сборы картины превысили семь миллиардов рублей. Многие зрители хотели продолжения истории. Позже стало известно, что второй фильм выйдет 1 января 2026 года. Актёрский состав остался прежним. На этот раз сюжет разворачивается через год после знакомства Гены и Чебурашки.