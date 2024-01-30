В свет вышел первый тизер фильма "Домовёнок Кузя" от кинокомпании братьев Андреасян, премьера которого назначена на 19 декабря 2024 года. Режиссёр Виктор Лакисов отметил, что пришлось постараться, чтобы главные анимированные герои заслужили настоящую любовь зрителя.

Тизер "Домовёнка Кузи" Сарика Андреасяна

"Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовёнка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесёмся к этой истории максимально бережно и сделаем всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым", — пообещал продюсер Сарик Андреасян.

Сюжет в точности повторяет всеми любимый советский мультик, в котором Кузя сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Ему нужно найти свой волшебный сундук, исполняющий желания. В главных ролях снялись София Петрова, Марк Богатырёв, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.