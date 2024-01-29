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29 января, 14:01

Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"

Леонид Агутин написал саундтрек к фильму Сарика Андреасяна "Онегин"

Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Певец Леонид Агутин записал саундтрек к фильму Сарика Андреасяна "Онегин". Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Атмосфера кино". Режиссёр картины отметил, что песня была написана за пару недель и создатели рады участию Агутина в создании картины.

"Экранизация одного из самых значимых произведений в русской литературе, романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", выходит в прокат 7 марта 2024 года... Написать главную песню к фильму создатели предложили одному из самых чувственных и поэтичных музыкантов нашей страны — Леониду Агутину", — рассказали в кинокомпании, отметив, что трек можно будет услышать ближе к премьере.

Агутин рассказал, что после просмотра картины в его голове сразу родилась песня, которая очень понравилась создателям фильма. Выяснилось, что песня называется "Мне 225 лет", в ней Агутин говорит от лица А.С. Пушкина, у которого в этом году юбилей.

Роль Онегина в фильме играет Виктор Добронравов. В экранизации также снялись Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.

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А ранее Лайф публиковал материал с некоторыми жутко интересными фактами, связанными с фильмом, о которых многие зрители до сих пор не знают. Подробнее — в нашем материале.

Александра Мышляева
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