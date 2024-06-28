Минута славы: 6 детей-актёров из СССР, про которых все забыли даже в Союзе Мир кино порой жесток. В нём можно быстро взлететь и быстро упасть. Многие актёры становятся известными благодаря одной роли, но после не способны себя проявить — и о них все забывают. Такое случается и с маленькими звёздами, они растут и их вовсе перестают узнавать. 28 июня, 15:00 Дети-актёры из фильмов СССР, про которых сразу все забыли. Обложка © "Королевство кривых зеркал", режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk, "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk, "Приключения Буратино", режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk

Пережить славу и не поймать звёздную болезнь в совсем юном возрасте бывает тяжело, но ещё тяжелее эту славу терять. Актёры одной роли не понаслышке знают, как непросто пережить момент, когда про тебя все забыли. Пожалуй, тяжелее всего приходится маленьким артистам, ведь когда они вырастают, то их становится не узнать. Некоторые дети мечтают связать свою жизнь с кино, и в юном возрасте у них это получается, но во взрослом они могут быть уже не так интересны. Как известно, в СССР обожали снимать и смотреть кино. Героев известных фильмов тех времён любят до сих пор. Life.ru подготовил подборку детей-актёров времён СССР, сыгравших одну роль.

Наталья Гусева — Алиса Селезнёва

Наталья Гусева сыграла Алису Селезнёву из фильма "Гостья из будущего". Фото © Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk

На Наталью Гусеву слава обрушилась после звёздной роли Алисы Селезнёвой в фильме "Гостья из будущего". Этот персонаж стал кумиром сотен тысяч девочек по всему СССР. Милое лицо, добрый взгляд и улыбка никого не оставляли равнодушным. Несмотря на успех, Наталья решила не связывать свою жизнь с кино и не продолжила сниматься в фильмах. Её больше интересовала биология, поэтому, когда девочка выросла, она отучилась на биолога, а после даже возглавила компанию по диагностике инфекционных заболеваний.

Алексей Фомкин — Коля Герасимов

Алексей Фомкин, сыгравший Колю Герасимова, не выдержал славы. Фото © Кадр из фильма "Гостья из будущего", режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk

Алексей Фомкин — ещё один юный актёр из фильма "Гостья из будущего", чья карьера началась с этого проекта и на нём же закончилась. Алексей сыграл известного Колю Герасимова. В отличие от своей коллеги Натальи Гусевой, Фомкин мечтал стать актёром и продолжить карьеру. Молниеносная слава далась ему нелегко, мальчик ожидал новых предложений, но их не было. Судьба актёра сложилась печально. Алексей часто уходил в запои и депрессии из-за неудавшейся карьеры. В 26 лет он трагически погиб при пожаре в квартире. Возможно, именно эта единственная роль и внезапная популярность вскружили голову Алексею и испортили ему жизнь.

Татьяна и Ольга Юкины — Оля и Яло

Близняшки Оля и Яло на самом деле Татьяна и Ольга Юкины. Фото © Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал", режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk

Известных близняшек Олю и Яло в фильме "Королевство кривых зеркал" сыграли сёстры Татьяна и Ольга Юкины. Их успех в этом фильме был потрясающим, девочки отлично подошли для своих ролей. Милые, маленькие и очень озорные Оля и Яло надолго запали в сердца зрителей. К сожалению, после этого фильма они не оказались востребованы, хоть и мечтали об актёрской карьере. Прожили они не очень яркую и не очень долгую жизнь. Учиться их отправили в машиностроительный техникум. Ольга постепенно спилась и умерла в 51 год. Татьяна после смерти сестры прожила ещё шесть лет.

Татьяна Проценко — Мальвина

Татьяна Проценко сыграла Мальвину в фильме "Приключения Буратино". Фото © Кадр из фильма "Приключения Буратино", режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk

Роль Мальвины в фильме "Приключения Буратино" не принесла счастья Татьяне Проценко. Девочка не была профессиональной актрисой, на роль её пригласила помощница режиссёра, которой очень понравились глаза Татьяны. Фильм и его героев, конечно, ждал успех, вот только без грима Мальвину не узнавали. Татьяне Проценко предлагали ещё много ролей, но её родители отказывались. В итоге с актёрской карьерой у девочки не сложилось. Сейчас Татьяна ушла в творчество и работает дизайнером.

Алексей Литвинов — Волька Костыльков

Алексей Литвинов случайно попал на роль в фильме "Старик Хоттабыч". Фото © Кадр из фильма "Старик Хоттабыч", режиссёр Геннадий Казанский, сценарист Лазарь Лагин / Kinopoisk

Литвинов сыграл Вольку Костылькова. Для роли мальчику пришлось осветлить волосы и стать блондином. Известно, что Алексей за эту роль получил большие деньги — аж 1000 рублей, что для того времени было очень много. Сам Литвинов не стремился стать актёром, его больше привлекали машины и электроника. Удивительно, но спустя 25 лет после звёздной роли Алексей вернулся в кино, правда, громкого успеха уже не было. Он сыграл в трёх небольших фильмах и ушёл на пенсию. Актёр до сих пор жив и уже отпраздновал свой юбилей — 80 лет!

Не всем суждено стать известными актёрами, чей-то звёздный час слишком короткий. Но это неплохо, ведь юные дарования подарили зрителям возможность познакомиться с чудесными героями, которые навсегда останутся в памяти многих людей. Ранее Life.ru подготовил тест на знание советских фильмов. Сможете угадать по песне?

Авторы Дана Третьякова