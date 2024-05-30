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30 мая, 05:00
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10 редких фото любимых актёров нашей молодости: Знаменитости СССР на съёмках и природе

Великие актёры СССР вне сцены и экрана. Life.ru собрал 10 уникальных кадров, которые покажут их непривычные и трогательные моменты.

Великие актёры СССР — это не только талант и выдающиеся роли, но и моменты из их жизни, запечатлённые на плёнке. Собрали десять уникальных кадров, которые раскрывают артистов в непривычных и трогательных образах. От прогулок по лесу до рабочих моментов на съёмочной площадке — каждая фотография хранит в себе частичку истории.

1961 г. Актриса Надежда Румянцева во время съёмок фильма "Девчата"

Фото © Кадр из фильма "Девчата". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Фото © Кадр из фильма "Девчата". Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Июнь 1965 г. СССР. Москва. Советская киноактриса Лариса Ивановна Голубкина во время конной прогулки по лесу.

Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов

Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов

Февраль 1966 г. СССР. Москва. Советская актриса Наталья Яковлевна Величко.

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Александр Коньков

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, Александр Коньков

Май 1966 г. СССР. Москва. Актёр Александр Борисович Белявский в роли Володи на съёмках кинофильма "Июльский дождь" режиссёра Марлена Мартыновича Хуциева.

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

1971 г. СССР. Московская область. Лауреат трёх Сталинских премий, народный артист СССР, актёр и режиссёр Игорь Владимирович Ильинский во время прогулки на даче.

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

1970-е. Людмила Гурченко во время фотосессии в элегантном образе

Фото © Kinopoisk.ru

Фото © Kinopoisk.ru

1974 г. Артист Василий Шукшин и режиссёр-постановщик фильма "Они сражались за Родину" Сергей Бондарчук во время съёмок.

Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Октябрь 1981 г. Москва. Рабочий момент съёмок кинофильма Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова" по роману Ивана Гончарова.

Фото © ТАСС / Е. Корженкова

Фото © ТАСС / Е. Корженкова

1983 г. Актёр Владимир Меньшов во время съёмок комедии "Любовь и голуби"

Фото © Kinopoisk.ru

Фото © Kinopoisk.ru

Июнь 1984 г. Тбилиси. Актёр Жанри Лолашвили на этюдах с женой, актрисой Татули Долидзе.

Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

Фото © ТАСС / Сергей Эдишерашвили

Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях
Традиции советских свадеб: обычаи и ритуалы на 10 редких фотографиях
Обложка ©

ТАСС / Сергей Эдишерашвили, © Kinopoisk.ru

Сергей Трофимов
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