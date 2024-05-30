"Сплину" предрекли полное исчезновение с музыкального пьедестала

Группа "Сплин" сама разрушила свою карьеру, недалеко и до официального заявления о прекращении творческой деятельности. Об этом порталу "Страсти" заявил продюсер Сергей Дворцов.

"Группа "Сплин" себя уничтожила, похоронила от слова "совсем", потому что во время специальной военной операции на одном из концертов в городе Воронеже они нелицеприятно высказались по поводу СВО и Российской Федерации. И, соответственно, их начали постепенно убирать отовсюду", — объяснил представитель шоу-бизнеса.

По его словам, участники коллектива также начали самовольно отменять концерты, не возвращая деньги за билеты. Благодаря слетевшей маске и "плевку в своего зрителя" поклонники смогли рассмотреть их истинные лица, добавил Дворцов. При этом билет на концерт группы стоил от четырёх тысяч рублей, а на частных мероприятиях в Москве их гонорары доходили до шести-семи миллионов.

"Что касается их нынешней ситуации, то я скажу так: там, где они сейчас находятся, концертов у них нет. <...> Поэтому я уверен с точностью, что их возвращения больше ждать не стоит. Они с медийных радаров, с музыкального пьедестала могут скоро исчезнуть от слова "совсем", — резюмировал продюсер.