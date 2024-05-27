Санду предоставила гражданство Молдавии музыкантам группы "Би-2"
Группа "Би-2". Фото © VK / Би-2
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство некоторым участникам рок-группы "Би-2". Об этом сообщил глава её администрации Адриан Бэлуцел.
"Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей", — написал он в телеграм-канале.
Возможно, о смене гражданства музыканты задумались после того, как в январе их в полном составе арестовали в Таиланде. Коллективу выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю их депортировали в Израиль. В апреле стало известно, что несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдавии.