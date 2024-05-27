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Санду предоставила гражданство Молдавии музыкантам группы "Би-2"

27 мая, 14:37
Группа "Би-2". Фото © VK / Би-2

Группа "Би-2". Фото © VK / Би-2

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство некоторым участникам рок-группы "Би-2". Об этом сообщил глава её администрации Адриан Бэлуцел.

"Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей", — написал он в телеграм-канале.

Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере
Лёва* из "Би-2" показал видео поездки в тайском автозаке и кучу-малу в тюремной камере

Возможно, о смене гражданства музыканты задумались после того, как в январе их в полном составе арестовали в Таиланде. Коллективу выписали штраф за несанкционированное выступление и поместили в тюрьму. Спустя неделю их депортировали в Израиль. В апреле стало известно, что несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдавии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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