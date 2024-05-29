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Регион
29 мая, 18:44

Полузащитник "Спартака" Зобнин потребовал ₽4 млн за просрочку сдачи недвижимости

Роман Зобнин. Обложка © Spartak.com

Роман Зобнин. Обложка © Spartak.com

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин решил судиться со строительной компанией "Мегаполис Груп". Как пишет SHOT, 30-летний футболист уже обратился в Пресненский районный суд столицы сразу с двумя исками.

Так, он обвинил застройщика в срыве сроков сдачи недвижимости и потребовал неустойку в размере четырёх миллионов рублей и моральную компенсацию. О каком именно объекте идёт речь, неизвестно.

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Ранее вскрылся более чем полуторамиллионный налоговый долг жены футболиста Дмитрия Тарасова. По мнению поклонников, у семьи есть финансовые проблемы и Анастасии Костенко, видимо, придётся вернуться к развитию блога, чтобы помочь супругу.

Матвей Константинов
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