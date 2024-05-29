Полузащитник "Спартака" Зобнин потребовал ₽4 млн за просрочку сдачи недвижимости
Роман Зобнин. Обложка © Spartak.com
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин решил судиться со строительной компанией "Мегаполис Груп". Как пишет SHOT, 30-летний футболист уже обратился в Пресненский районный суд столицы сразу с двумя исками.
Так, он обвинил застройщика в срыве сроков сдачи недвижимости и потребовал неустойку в размере четырёх миллионов рублей и моральную компенсацию. О каком именно объекте идёт речь, неизвестно.
Ранее вскрылся более чем полуторамиллионный налоговый долг жены футболиста Дмитрия Тарасова. По мнению поклонников, у семьи есть финансовые проблемы и Анастасии Костенко, видимо, придётся вернуться к развитию блога, чтобы помочь супругу.