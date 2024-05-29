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Жена футболиста Тарасова задолжала налоговой 1,6 млн рублей

29 мая, 17:05
Семья Тарасовых. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko94

Семья Тарасовых. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова оказалась должна государству 1,6 миллиона рублей, такую сумму налогов она накопила за последние месяцы. Анастасия Костенко раньше активно вела соцсети и зарабатывала на рекламе, но сейчас с головой ушла в процесс воспитания детей и перестала уделять внимание финансовым вопросам. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Поклонники подозревают, что у семьи не всё гладко с деньгами. Недавно Тарасов продал особняк, который покупал ещё в период своих отношений с ведущей Ольгой Бузовой. Сейчас Тарасовы арендуют коттедж и подбирают новое жильё. Костенко, видимо, придётся вновь активно развивать свой блог, чтобы помогать мужу.

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Напомним, в феврале у футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился четвёртый ребёнок — мальчик. До этого у пары уже появились на свет Алексей, Ева и Милана. Новорождённого назвали Ярославом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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