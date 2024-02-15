"Мама в поряде полном": Тарасов и Костенко стали родителями в четвёртый раз
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в четвёртый раз стали родителями
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23
У футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился четвёртый ребёнок — мальчик. Спортсмен опубликовал радостное видео из палаты, показав жену сразу после родов.
Тарасов показал жену после родов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23
"Друзья, всё прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребёнок там лежит, спит. Мама в поряде полном", — подчеркнул Тарасов.
Тарасов — в палате у жены после родов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23
Напомним, Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка, в сентябре 2023 года. Сын Алексей родился у пары в октябре 2021-го, дочери Ева и Милана — в 2020-м и 2018-м соответственно.