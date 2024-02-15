"Мама в поряде полном": Тарасов и Костенко стали родителями в четвёртый раз

У футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился четвёртый ребёнок — мальчик. Спортсмен опубликовал радостное видео из палаты, показав жену сразу после родов.

Тарасов показал жену после родов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

"Друзья, всё прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребёнок там лежит, спит. Мама в поряде полном", — подчеркнул Тарасов.

Тарасов — в палате у жены после родов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23