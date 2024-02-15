Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 16:23

"Мама в поряде полном": Тарасов и Костенко стали родителями в четвёртый раз

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в четвёртый раз стали родителями

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

У футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко родился четвёртый ребёнок — мальчик. Спортсмен опубликовал радостное видео из палаты, показав жену сразу после родов.

Тарасов показал жену после родов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

"Друзья, всё прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребёнок там лежит, спит. Мама в поряде полном", — подчеркнул Тарасов.

Тарасов — в палате у жены после родов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

Тарасов — в палате у жены после родов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

"Оля, любовь прошла": Тарасов промыл Бузовой все косточки, обвинил в измене с Нагиевым и позвал в гости на борщ
"Оля, любовь прошла": Тарасов промыл Бузовой все косточки, обвинил в измене с Нагиевым и позвал в гости на борщ

Напомним, Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка, в сентябре 2023 года. Сын Алексей родился у пары в октябре 2021-го, дочери Ева и Милана — в 2020-м и 2018-м соответственно.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дмитрий Тарасов
  • Анастасия Костенко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров