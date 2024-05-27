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26 мая, 23:01

Назван лучший игрок сезона РПЛ

Нападающий "Динамо" Тюкавин стал лучшим футболистом РПЛ по итогам сезона

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Обложка © Сайт ФК "Динамо" Москва

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Обложка © Сайт ФК "Динамо" Москва

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего сезона футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Церемония вручения наград прошла в Москве.

Форвард стал победителем сразу в трёх категориях: "лучший игрок", "лучший нападающий" и "гол сезона". Стоит отметить, что лучшим тренером по итогам чемпионата был назван динамовский наставник Марцел Личка.

Напомним, что 21-летний Тюкавин сыграл во всех 30 матчах чемпионата России, в котором "Динамо" заняло третье место. За это время он 15 раз успешно поразил ворота соперника, а также отдал девять результативных передач.

Накануне, как сообщал Life.ru, "Зенит" одержал победу над "Ростовом" и шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Серебро забрал "Краснодар", а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.

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Напомним, что в прошлом году нападающий "Зенита" Малком был признан лучшим игроком по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. А лучшим тренером тогда стал наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Алексей Соловьёв
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