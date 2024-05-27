Назван лучший игрок сезона РПЛ

Форвард стал победителем сразу в трёх категориях: "лучший игрок", "лучший нападающий" и "гол сезона". Стоит отметить, что лучшим тренером по итогам чемпионата был назван динамовский наставник Марцел Личка.

Напомним, что 21-летний Тюкавин сыграл во всех 30 матчах чемпионата России, в котором "Динамо" заняло третье место. За это время он 15 раз успешно поразил ворота соперника, а также отдал девять результативных передач.