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Регион
26 мая, 01:38

Бывший тренер "Динамо" назвал везением победу "Зенита" в РПЛ

Тренер Гладилин: "Зениту" повезло выиграть РПЛ

Церемония награждения ФК "Зенит". Обложка © Сайт ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Церемония награждения ФК "Зенит". Обложка © Сайт ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

"Зениту" удалось выиграть чемпионат России чисто на везении. Об этом в интервью "Газете.ru" заявил бывший тренер бело-голубых и "Спартака" Валерий Гладилин.

"Динамо" упустило победу в чемпионате, а "Зениту" повезло обыграть "Ростов", очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без неё это была ничейная игра, "Ростов" не заслуживал поражения", — высказался эксперт, добавив, что в футболе такое случается.

По его мнению, динамовцы потеряли золотые медали, буквально лежавшие перед ними, — такого шанса может не быть ещё лет десять.

Экс-тренер "Динамо" назвал ошибку, из-за которой клуб не смог выиграть РПЛ
Экс-тренер "Динамо" назвал ошибку, из-за которой клуб не смог выиграть РПЛ

Ранее стало известно, что "Зенит" одержал победу над "Ростовом" и шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Серебро забрал "Краснодар", а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.

Лариса Сафронова
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