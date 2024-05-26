Бывший тренер "Динамо" назвал везением победу "Зенита" в РПЛ
Тренер Гладилин: "Зениту" повезло выиграть РПЛ
Церемония награждения ФК "Зенит". Обложка © Сайт ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
"Зениту" удалось выиграть чемпионат России чисто на везении. Об этом в интервью "Газете.ru" заявил бывший тренер бело-голубых и "Спартака" Валерий Гладилин.
"Динамо" упустило победу в чемпионате, а "Зениту" повезло обыграть "Ростов", очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без неё это была ничейная игра, "Ростов" не заслуживал поражения", — высказался эксперт, добавив, что в футболе такое случается.
По его мнению, динамовцы потеряли золотые медали, буквально лежавшие перед ними, — такого шанса может не быть ещё лет десять.
Ранее стало известно, что "Зенит" одержал победу над "Ростовом" и шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Серебро забрал "Краснодар", а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.