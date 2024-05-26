Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 00:47

Экс-тренер "Динамо" назвал ошибку, из-за которой клуб не смог выиграть РПЛ

Тренер Гладилин: "Динамо" напрасно удерживало ничью с "Краснодаром"

Фрагмент матча между "Краснодаром " и "Динамо" в рамках 30-го тура РПЛ. Обложка © Сайт ФК "Динамо"

Фрагмент матча между "Краснодаром " и "Динамо" в рамках 30-го тура РПЛ. Обложка © Сайт ФК "Динамо"

"Динамо" упустило уникальную возможность выиграть РПЛ из-за того, что пыталось удержать ничью в матче с "Краснодаром". Об этом заявил в беседе с "Газетой.ru" бывший тренер бело-голубых, а также "Спартака" Валерий Гладилин.

По его мнению, вторая часть чемпионата выдалась особенно интересной, захватывающих встреч хватало и в верхней, и в нижней части турнирной таблицы. Сначала на призовые места претендовали пять-шесть команд, а в конце чётко обозначились три претендента на победу.

"Динамо" допустило ошибку, играя, на мой взгляд, с "Краснодаром" на ничью. Надо было стараться играть активнее, контролируя мяч", — считает тренер.

Калининградская "Балтика" после проигрыша "Локомотиву" покинула РПЛ
Калининградская "Балтика" после проигрыша "Локомотиву" покинула РПЛ

Напомним, чемпионом России по футболу в шестой раз подряд стал "Зенит", одержав победу над "Ростовом". Серебро — у "Краснодара", а "Динамо" завершило сезон на третьей строчке.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • Краснодар
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров