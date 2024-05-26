Экс-тренер "Динамо" назвал ошибку, из-за которой клуб не смог выиграть РПЛ

"Динамо" упустило уникальную возможность выиграть РПЛ из-за того, что пыталось удержать ничью в матче с "Краснодаром". Об этом заявил в беседе с "Газетой.ru" бывший тренер бело-голубых, а также "Спартака" Валерий Гладилин.

По его мнению, вторая часть чемпионата выдалась особенно интересной, захватывающих встреч хватало и в верхней, и в нижней части турнирной таблицы. Сначала на призовые места претендовали пять-шесть команд, а в конце чётко обозначились три претендента на победу.

"Динамо" допустило ошибку, играя, на мой взгляд, с "Краснодаром" на ничью. Надо было стараться играть активнее, контролируя мяч", — считает тренер.