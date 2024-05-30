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30 мая, 02:54
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Кузякина из комедии "Любовь и голуби" госпитализировали в Чите

Народного артиста РФ Александра Михайлова срочно госпитализировали в Чите

Народный артист РФ Александр Михайлов. Обложка © "Стенограмма судьбы", 2021. Режиссёры Давид Ткебучава, Александр Жигалкин / kino-teatr.ru

Народный артист РФ Александр Михайлов. Обложка © "Стенограмма судьбы", 2021. Режиссёры Давид Ткебучава, Александр Жигалкин / kino-teatr.ru

Народного артиста РФ Александра Михайлова забрали на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1 в Чите, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1. Получает всю необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии не разглашается", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном Минкульте заверили, что держат связь с актёром и его близкими, а также пожелали актёру скорейшего выздоровления. Будет ли Михайлов участвовать в Забайкальском международном кинофестивале 30 мая, зависит от решения врачей.

Напомним, Михайлов родом из Забайкальского края. Он играл в Государственном академическом Малом театре, снимался в фильмах "Мужики", "Любовь и голуби", "Змеелов" и так далее. За его плечами свыше 75 ролей в кино и порядка 50 в театре. В 1992 году был удостоен звания народного артиста России.

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Анатолий Симоненко
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