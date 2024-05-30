Кузякина из комедии "Любовь и голуби" госпитализировали в Чите

Народного артиста РФ Александра Михайлова забрали на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1 в Чите, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1. Получает всю необходимую медицинскую помощь. Информация о его состоянии не разглашается", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном Минкульте заверили, что держат связь с актёром и его близкими, а также пожелали актёру скорейшего выздоровления. Будет ли Михайлов участвовать в Забайкальском международном кинофестивале 30 мая, зависит от решения врачей.