"Я выиграю": Кушанашвили записал первое аудиосообщение из больницы и сравнил себя с Криштиану Роналду

Журналист Отар Кушанашвили порадовал подписчиков своего телеграм-канала первым голосовым сообщением из больницы после того, как ему провели операцию. Шоумен сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду, для которого концовка матча между Португалией и Словенией выдалась весьма неудачной.

"При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета, я следил за драмой, превратившейся потом в триумф [Криштиану] Роналду", — сказал Кушанашвили.

Отар Кушанашвили о своём самочувствии и матче Португалия – Словения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / otar.kushanashvili

В аудиосообщении шоумен провёл параллель между собой и нападающим Криштиану Роналду. По словам Кушанашвили, сейчас "ему больно", но он обязательно победит болезнь и снова начнёт удивлять людей своими искромётными заявлениями и колкими заметками. Журналист также выразил благодарность экс-футболисту Дмитрию Тарасову и рэперу T-Killah за поддержку, оказанную ему.