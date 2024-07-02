"Я выиграю": Кушанашвили записал первое аудиосообщение из больницы и сравнил себя с Криштиану Роналду
Кушанашвили записал первое сообщение после операции и признался, что ему больно
Отар Кушанашвили, Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / otar.kushanashvili, © Wikipedia / Mehrdad Esfahani
Журналист Отар Кушанашвили порадовал подписчиков своего телеграм-канала первым голосовым сообщением из больницы после того, как ему провели операцию. Шоумен сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду, для которого концовка матча между Португалией и Словенией выдалась весьма неудачной.
"При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета, я следил за драмой, превратившейся потом в триумф [Криштиану] Роналду", — сказал Кушанашвили.
Отар Кушанашвили о своём самочувствии и матче Португалия – Словения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / otar.kushanashvili
В аудиосообщении шоумен провёл параллель между собой и нападающим Криштиану Роналду. По словам Кушанашвили, сейчас "ему больно", но он обязательно победит болезнь и снова начнёт удивлять людей своими искромётными заявлениями и колкими заметками. Журналист также выразил благодарность экс-футболисту Дмитрию Тарасову и рэперу T-Killah за поддержку, оказанную ему.
Напомним, что Отар Кушанашвили 20 июня был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Сейчас ему всё ещё тяжело говорить после хирургического вмешательства, но телеведущий продолжает проходить курс реабилитации после операции на обнаруженной у него недавно раковой опухоли.
Ранее в рамках 1/8 финала Евро-2024 по футболу состоялся драматичный матч сборных Португалии и Словении. В первом экстра-тайме португальцы получили право на пенальти, который не сумел реализовать 39-летний нападающий Криштиану Роналду. После этого на лице игрока появились слёзы. В итоге матч дошёл до серии одиннадцатиметровых, где легендарный футболист бильярдным ударом отправил мяч в ворота словенского голкипера. Команда Португалии сумела пройти в следующую стадию, в частности благодаря вратарю Диогу Коште, который отразил все удары футболистов Словении.